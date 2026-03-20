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Dausa Crime : अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा मांगू सिंह, पुलिस के हाथ खाली

तीन कारों में आए हमलावरों ने लाठी-डंडों से बरपाया कहर. पांच दिन बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई. जानिए पूरा मामला...

Dausa Crime
अस्पताल में भर्ती मांगू सिंह (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 3:18 PM IST

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दौसा: जिले के बालाहेड़ी थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को चुनौती देता एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. थाना इलाके के मौसमपुर पट्टी में 15 मार्च को दिनदहाड़े हुई इस वारदात में एक व्यक्ति को बदमाशों ने इतनी बेरहमी से पीटा कि वह अब अस्पताल में कोमा की हालत में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

घटना दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है, जब तीन कारों में सवार होकर आए करीब आधा दर्जन बदमाशों ने पीड़ित मांगू सिंह पर अचानक हमला बोल दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने बिना किसी डर के खुलेआम लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से हमला करते हुए उसे लहूलुहान कर दिया. वारदात की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घटना के बाद सामने आए वीडियो में पीड़ित की हालत बेहद गंभीर नजर आ रही है.

जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा पीड़ित : घटना के बाद घायल मांगू सिंह को तुरंत महुवा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में रेफर कर दिया. इस दौरान जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में भी पीड़ित के हालत में सुधार नहीं हुआ. फिलहाल, पीड़ित का जयपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रह है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और वह कोमा में है. डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी जान बचाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन हालत में अब तक कोई खास सुधार नहीं हुआ है.

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पांच दिन बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई, आरोपी दे रहे धमकी : पीड़ित के बेटे सचिन ने इस मामले में बालाहेड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट में रोहताश मीणा और सोनू मीणा निवासी प्यारा का नंगला समेत करीब आधा दर्जन लोगों को नामजद किया गया है. हालांकि, मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं. परिजनों का आरोप है कि घटना के पांच दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है.

यही नहीं, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं. सचिन का कहना है कि आरोपियों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि यदि राजीनामा नहीं किया गया तो जान से मार दिया जाएगा. वहीं, मामले में बालाहेड़ी थाना प्रभारी सत्यनारायण बसवाल ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित मांगू सिंह के साथ मारपीट की थी. जिसके संबंध में मामला दर्ज किया गया है. वहीं, मामले की जांच की जा रही है.

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