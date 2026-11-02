सूरजपुर में कबरा कान दंतैल हाथी की दहशत, अब तक 12 की ले चुका जान, दल से बिछड़कर हुआ आक्रामक
सूरजपुर वन परिक्षेत्र में कबरा कान दंतैल हाथी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 4:46 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर वन परिक्षेत्र में दल से बिछड़े कबरा कान दंतैल हाथी ने बीते 24 घंटे में दो लोगों की जान ले ली है. वन विभाग के मुताबिक कबरा कान हाथी लटोरी क्षेत्र के कल्याणपुर में विचरण कर रहा है.इस हाथी ने दो युवकों की जान ले ली.जानकारी के मुताबिक कबरा काना ने पहले बाइक सवार युवक पर हमला करके उसे कुचल दिया.इसके बाद घास काटने जंगल गए युवक पर हमला करके उसकी जान ले ली. हाथी के हमले में अपनी जान गंवाने वाला दूसरा शख्स अखौराकला कल्याणपुर क्षेत्र का है.
कबरा हाथी बना आतंक
कबरा हाथी के लगातार बढ़ते आतंक और हमलों ने वन विभाग की नींद उड़ा रखी है. वन अमला जंगल के अंदर जाकर हाथी की मूवमेंट पर नजर रखने का दावा कर रहा है. वहीं दल से बिछड़े हाथी पर निगरानी रखने और ग्रामीणों को सतर्क रहने की मुनादी करने की बात वन विभाग ने की है. सूरजपुर जिले के एसडीओ सूरजपुर ने बताया कि इस साल कबरा कान दंतैल हाथी के हमले में सूरजपुर और सीमा से लगे बलरामपुर वन मंडल में 12 लोगों की जान जा चुकी है.
सूरजपुर के लटोरी क्षेत्र में दल से बिछड़ा हुआ कबरा काना हाथी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. हाथी ने हाल फिलहाल में दो लोगों की जान ले ली है.हमने आसपास के गांवों में मुनादी करके लोगों को अलर्ट मोड पर रखा है- संतोष पाण्डेय,एसडीओ
आपको बता दें कि दल से बिछड़ा हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का आलम है. ऐसे में काबरा काना हाथी को जंगल में सुरक्षित करने के उपाय में वन विभाग नाकाम नजर आ रहा है. यही वजह है कि इस हाथी ने अब तक 12 लोगों की जान ले ली है. बलरामपुर वन मंडल से विचरण करते हुए कबरा कान हाथी सूरजपुर वन मंडल पहुंचा है. फिलहाल हाथी कल्याणपुर क्षेत्र में डेरा जमाया हुआ है.
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