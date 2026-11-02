ETV Bharat / state

सूरजपुर में कबरा कान दंतैल हाथी की दहशत, अब तक 12 की ले चुका जान, दल से बिछड़कर हुआ आक्रामक

सूरजपुर में कबरा कान दंतैल हाथी की दहशत ( Etv Bharat )

सूरजपुर : सूरजपुर वन परिक्षेत्र में दल से बिछड़े कबरा कान दंतैल हाथी ने बीते 24 घंटे में दो लोगों की जान ले ली है. वन विभाग के मुताबिक कबरा कान हाथी लटोरी क्षेत्र के कल्याणपुर में विचरण कर रहा है.इस हाथी ने दो युवकों की जान ले ली.जानकारी के मुताबिक कबरा काना ने पहले बाइक सवार युवक पर हमला करके उसे कुचल दिया.इसके बाद घास काटने जंगल गए युवक पर हमला करके उसकी जान ले ली. हाथी के हमले में अपनी जान गंवाने वाला दूसरा शख्स अखौराकला कल्याणपुर क्षेत्र का है.

कबरा हाथी बना आतंक