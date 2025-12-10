मनेंद्रगढ़ के वनवासी कन्या छात्रावास में घुसी मादा भालू , एक शख्स पर किया हमला
मनेंद्रगढ़ में मादा भालू ने व्यक्ति पर हमला किया है.इससे पहले भालू छात्रावास में घुसी थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 10, 2025 at 2:06 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब बुधवार सुबह एक मादा भालू अपने दो शावकों के साथ अचानक वनवासी कन्या छात्रावास परिसर में पहुंच गई. छात्रावास में मौजूद छात्राएं भालू को देखकर डर गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया.इस दौरान छात्राएं मदद के लिए चिल्ला रही थी.
छात्रावास से निकलकर वार्ड में पहुंची
भालू छात्रावास के पास से निकलकर वार्ड नंबर 17 की ओर बढ़ गई. जहां उसने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. स्थानीय लोगों ने किसी तरह उस व्यक्ति को बचाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक घायल व्यक्ति की हालत स्थिर है.
वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर जुटी
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम, पुलिस बल और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. क्षेत्र की घेराबंदी करके लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है. वन विभाग की टीम भालू और उसके दोनों शावकों को सुरक्षित जंगल की ओर वापस ले जाने की कोशिश में जुटी है.
वनविभाग टीम के साथ पहुंचे स्थानीय जनप्रतिनिधि
मौके पर स्थिति का जायजा लेने एसडीएम लिंगराज सिदार, विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव, नगर पालिका उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा भी पहुंचे. अधिकारियों ने छात्रावास प्रबंधन से बातचीत कर क्षेत्र को सुरक्षित करने का निर्देश दिया.वहीं जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग को जल्द से जल्द भालू को पकड़ने या सुरक्षित दिशा में छोड़ने की रणनीति बनाने को कहा.
3 महीनों से भालू के घूमने से दहशत
स्थानीय लोगों के मुताबिक मादा भालू पिछले लगभग तीन महीनों से मनेंद्रगढ़ और आसपास के इलाकों में अपने दो शावकों के साथ घूम रही है.कई बार इसे बस्ती और खेतों के आसपास देखा जा चुका है. लोगों का कहना है कि भालू भोजन की तलाश में अक्सर मानव बस्ती क्षेत्रों में प्रवेश करती है, जिससे लगातार भय का माहौल बना हुआ है.
लोगों में डर, प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग
घटना के बाद नगर के लोगों में भारी नाराजगी और भय देखने को मिल रहा है.अभिभावकों ने छात्रावास में अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. लोगों की मांग है कि वन विभाग उचित कार्रवाई कर जल्द से जल्द इस मादा भालू को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़े.
वन विभाग की अपील
वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि भालू को देखने पर भीड़ जमा न करें और उसे उकसाने वाली किसी भी गतिविधि से बचें. टीम ने कहा कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की जान-माल की हानि न हो और भालू को सुरक्षित तरीके से जंगल में वापस भेजा जा सके.
मनेंद्रगढ़ में भालुओं की दस्तक हुई आम बात, चार महीनों से दहशत में लोग, 2 बच्चों के साथ फिर दिखी मादा भालू
अबूझमाड़ में भालू का हमला, हरबेल गांव का आदिवासी ग्रामीण गंभीर रूप से घायल
बलरामपुर के शंकरगढ़ जंगल में महिला पर भालू का हमला, मवेशी चराने गई थी जंगल