हाथियों की दहशत : सर्द रातों में ग्रामीण कर रहे खेतों की रखवाली, कई किसानों की फसल बर्बाद

सर्द रातों में ग्रामीण कर रहे खेतों की रखवाली

रातों में ग्रामीण कर रहे खेतों की रखवाली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों का कहना है कि 5 से अधिक हाथी रोजाना शाम ढलते ही खेतों में उतर आते हैं और रातभर फसलों पर डेरा जमाए रखते हैं. दिनभर जंगल में छिपे रहने वाले ये हाथी रात होते ही दो-दो किलोमीटर के दायरे में फैल जाते हैं, जिससे निगरानी मुश्किल हो जाती है.

कोरिया : कोरिया और सूरजपुर जिले की सरहद पर इन दिनों हाथियों का दल तबाही मचा रहा है. सोनहत ब्लॉक के कछाड़ी-जोगिया और सूरजपुर के किरवाही गांव में हाथियों की धमक देखी गई है. हाथियों ने धान की फसल को रौंदकर किसानों का भारी नुकसान किया है. कछाड़ी, छतरंग, मझगवां और किरवाही इलाके में धान की फसलों को हाथियों ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है.

हाथियों की दहशत



हाथियों की दहशत, ठंड में फसल की चौकीदारी



हाथियों की दहशत के कारण ग्रामीण अपने सर्द भरी रातें घर में बिताने के बजाय खेतों के पास मचान बनाकर बिता रहे हैं. क्योंकि हाथी कब आ जाए और फसल को रौंद दे इसकी कोई सूचना नहीं है. जगप्रताप, कृष्ण कुमार, सोमर साय सहित कई किसानों की फसलें बुरी तरह नष्ट हो चुकी हैं. ग्रामीण कहते हैं ‘सालभर की मेहनत हाथियों ने एक रात में बर्बाद कर दी.

कई किसानों की फसल बर्बाद

मुआवजे की मांग

कोरिया जन सहयोग समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े ने सोनहत वन परिक्षेत्र के अधिकारियों से तत्काल नुकसान का आंकलन कर क्षतिपूर्ति राशि देने की मांग की है.

कई किसानों की फसल बर्बाद

हाथियों की दहशत

किसानों की सालभर की मेहनत को हाथियों ने जड़ से नष्ट कर दिया है. वन विभाग तुरंत सर्वे कर मुआवजा दे यही न्यूनतम न्याय है- पुष्पेंद्र राजवाड़े, कोरिया जन सहयोग समिति



हाथियों की खासियत

ग्रामीणों के अनुसार हाथी दल शांत स्वभाव का है, अब तक किसी घर को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही किसी जनहानि की हुई है. लेकिन फसलों का नुकसान हो रहा है. हाथियों की खासियत यह देखी गई कि शोरगुल की आवाज में ये बिदकते नहीं, बल्कि सीधे जंगल की ओर लौट जाते हैं. लेकिन शाम होते ही फिर खेतों में आ जाते हैं.



