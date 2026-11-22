कवर्धा में बढ़ा हाथियों का आतंक, हाथी ने किसान पर किया हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती
कवर्धा में बीते एक सप्ताह के अंदर हाथियों के हमले की यह तीसरी वारदात है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 6:51 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिले के जंगल में हाथियों का दो दल एक्टिव है. हाथी कवर्धा में लगातार उत्पात मचा रहे हैं. लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं और खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं.
हाथी के हमले में किसान घायल
ताजा मामला तरेगांव जंगल वन परिक्षेत्र के शंभूपिपर गांव का है, जहां खेत में काम कर रहे किसान को हाथी ने दौड़ा दिया. जान बचाकर भागने के दौरान किसान गिर पड़ा, जिससे उसके पैर और कमर में गंभीर चोट आई. घायल किसान महेश अगरिया निवासी कबरिपथरी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वन विभाग ने तत्कालिक सहायता के रूप में 500 रुपये दिए हैं.
15 दिनों से हाथी ने डाला डेरा
बीते 15 दिनों से जिले के सीमावर्ती जंगलों में हाथियों की लगातार आवाजाही बनी हुई है. रविवार को शंभूपिपर बीट में खेत में काम कर रहे महेश अगरिया का सामना अचानक हाथी से हो गया. हाथी को सामने देखकर किसान जान बचाने के लिए खेतों के रास्ते भागने लगा. इस दौरान गिरने से वह घायल हो गया. गनीमत रही कि किसान किसी तरह हाथी की चपेट में आने से बच गया.
हाथी को देखकर भागने के दौरान ग्रामीण घायल हुआ है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वन विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है. फसल नुकसान का सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा. फिलहाल हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल है- अभिनव केसरवानी, एसडीओ , बोड़ला वन विभाग
हाथी के हमले में एक सप्ताह के अंदर दो मौतें
झुंड से बिछड़ा अकेला दंतैल हाथी लगातार हमलावर बना हुआ है. सप्ताहभर पहले इस हाथी ने पिठारी बीट में बाजार जा रही बुजुर्ग महिला रामबाई यादव को पटककर मार डाला था. वहीं चार दिन पहले बनगौरा में खेत में काम कर रही दलदली निवासी बैगिन बाई को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था. अब किसान पर हमले की घटना से ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है.
चार हाथियों का दूसरा दल भी मचा रहा उत्पात
दूसरी ओर चार हाथियों का दल पंडरिया वन परिक्षेत्र के रुखमीदादर, ठाढ़पथरा और चौगड्डा क्षेत्र में विचरण कर रहा है. यह दल खेतों की फसल रौंदने के साथ बाड़ियों में घुसकर धान के ढेर को नुकसान पहुंचा रहा है. मकानों में तोड़फोड़ भी कर रहा है.