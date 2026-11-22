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कवर्धा में बढ़ा हाथियों का आतंक, हाथी ने किसान पर किया हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती

कवर्धा में हाथी मानव संघर्ष ( ETV BHARAT )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिले के जंगल में हाथियों का दो दल एक्टिव है. हाथी कवर्धा में लगातार उत्पात मचा रहे हैं. लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं और खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

हाथी के हमले में किसान घायल