मुखबिरी की तो 'सजा-ए-मौत', ऐसा था अजय का आतंक, 240 कांडों में था अभियुक्त
झारखंड में भाकपा माओवादी का दहशत कायम करने में अजय महतो की भूमिका अहम रही थी. पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है.
Published : July 18, 2026 at 1:52 PM IST
गिरिडीह: कड़क मूंछ, 5 फीट 3 इंच का औसत कद. हट्टा-कट्ठा शरीर, चेहरे पर गंभीर मुद्रा लेकिन दहशत ऐसी कि नाम सुनते ही लोग थर्रा उठे. हम बात कर रहे हैं नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के कुख्यात टाइगर की. जी हां, टाइगर ऊर्फ मोछू के नाम से जाने जाने वाले अजय महतो की.
पीरटांड के नावाडीह का रहने वाला अजय महतो गिरिडीह समेत कई जिलों में दहशत का पर्याय बना रहा. एक के बाद एक घटनाओं को अजय और उसके दस्ते द्वारा ही अंजाम दिया जाता रहा. अभी अजय की गिरफ्तारी की चर्चा तेज है. ऐसे में उन घटनाओं की भी चर्चा तेज है जिसमें अजय का नाम आया था या आता रहा था.
पारसनाथ आया तो किसी न किसी का मरना तय
बताया जाता है कि जब नक्सलवाद परवान चढ़ा हुआ था, तब दहशत फैलाने के लिए मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्याएं आम थीं. गिरिडीह के पीरटांड, देवरी, डुमरी, निमियाघाट इलाके में हत्याओं का दौर भी चला था. पारसनाथ की तराई वाले इलाके में पड़ने वाले तीन थाना - पीरटांड, डुमरी और निमियाघाट, में जब भी नक्सली किसी की हत्या करते, तो एक ही नाम चर्चा में रहता था - टाइगर.
लोग कहते हैं कि जब भी अजय क्षेत्र में आता तो किसी न किसी का मरना तय रहता. लोग यह भी कहते हैं कि उस वक्त अजय का कहना था कि पुलिस की मुखबिरी की तो सजा-ए-मौत मिलनी तय है. हालांकि जैसे-जैसे समय गुजरा और नक्सलवाद पर लगाम लगने लगी, अजय की दहशत भी कम हुई.
सीरियल ब्लास्ट कर उड़ा डाला था पुलिस लाइन की निर्माणाधीन बिल्डिंग
शहर से सटे पपरवाटांड में न्यू पुलिस लाइन की बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था. निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा था. पुलिस लाइन के बनने से कोयलांचल के लोग खुश थे. पपरवाटांड समेत आसपास के लोगों को अब यह यकीन हो चला था कि यह क्षेत्र सुरक्षित रहेगा. तभी 22/23 जुलाई 2012 की रात नक्सलियों का बड़ा दस्ता इसी कोयलांचल के इलाके में प्रवेश करता है.
गिरिडीह-डुमरी सड़क पर तीनकोनिया से लेकर बदडीहा तक बाइक पर सवार वर्दीधारी नक्सलियों का जमावड़ा लगता है. इस बीच नक्सली हरेक सड़क पर एक के बाद एक आठ विस्फोट करते हैं. इस सीरियल विस्फोट ने पुलिस लाइन की निर्माणाधीन भवन को हिला डाला. मजदूर की भी मौत हुई. इस घटना के बाद यह साफ हो गया कि घटना को अजय महतो ने अपने दस्ते के साथ अंजाम दिया था.
जब पांच गार्ड की नक्सलियों ने ले ली जान
4 अगस्त 2010 की शाम थी. इलाका पूरी तरह से नक्सलियों की गोद में था. इस बीच गिरिडीह डुमरी पथ से होकर बैंक की कैश वैन गुजर रही थी. वैन पर एसआईएस के पांच गार्ड भी सवार थे. तभी पीरटांड थाना इलाके के पुरनानगर में निर्माणाधीन पुल पर जोर से धमाका हुआ. नक्सलियों ने यहां बारूदी सुरंग विस्फोट कर दिया. बैंक की कैश वैन उड़ गई. इस हमले में एसआईएस के पांच गार्ड मारे गए. इस घटना से एक दिन पहले पीरटांड थाना के पीछे फायरिंग हुई थी. दोनों कांड के बाद एक नाम कॉमन था - अजय महतो. पुलिस भी यही कहती रही कि इन घटनाओं को अजय महतो के नेतृत्व में अंजाम दिया गया.
जीटी रोड में बरपाया कहर, ले ली जवानों की जान
पारसनाथ की तराई में अवस्थित निमियाघाट हो या धनबाद का तोपचांची या फिर बरवाअड्डा. हर जगह अजय के दस्ते ने कहर बरपाया था. 2012 में 26 जून को नक्सली बंद के दौरान तोपचांची थाना इलाके में जीटी रोड पर गश्त कर रही पुलिस टीम पर गोलीबारी की गई थी. पुलिस के दो जवान शहीद हो गए थे जबकि 15 घायल हुए थे.
कैदी वाहन पर हमला, शहीद हुए पुलिसकर्मी
अजय महतो का जिक्र हो तो मुफ्फसिल थाना इलाके के अजीडीह कैदी वाहन पर हमले का जिक्र किए बिना अधूरा रह जाएगा. तारीख थी 9 नवंबर 2012, शाम का वक्त था. गिरिडीह कोर्ट में पेशी के बाद 8 बड़े और कुख्यात नक्सलियों समेत कुल 32 बंदियों को कैदी वाहन में लेकर पुलिस मोहनपुर स्थित केंद्रीय कारा जा रही थी. तभी अजीडीह के पास नक्सलियों ने हमला बोल दिया. हमले में तीन पुलिसकर्मी शहीद हो गए. हमले के बाद 29 बंदी भाग निकले. इस घटना को अंजाम देने में शुरुआत में चिराग के दस्ते का नाम आया, लेकिन जैसे-जैसे गिरफ्तारियां हुईं तो पुलिस द्वारा अजय महतो का नाम लिया जाने लगा.
सवा दो सौ से अधिक मामले दर्ज
अजय के खिलाफ लगभग 240 मामले दर्ज हैं. ये मामले गिरिडीह के पीरटांड, मुफ्फसिल, डुमरी, निमियाघाट, बेंगाबाद, सरिया, खुखरा, मधुबन, बगोदर, सरिया के अलावा धनबाद के तोपचांची, गोविंदपुर, बरवाअड्डा, टुंडी, हरिहरपुर, बोकारो के महुआटांड, पेटरवार, बोकारो थर्मल, नावाडीह, गोमिया के अलावा चाईबासा समेत झारखंड के अलग-अलग जिलों के थानों में दर्ज हैं.
"अजय महतो कुख्यात नक्सली रहा है. उस पर 25 लाख का इनाम है. अजय कई कांडों का नामजद भी है." - डॉ. बिमल कुमार, एसपी
आठवीं तक की पढ़ाई
अजय महतो का जो प्रोफाइल पुलिस महकमे के पास है, उसके अनुसार चांदो महतो और मंझली देवी का पुत्र अजय को अंजन दा, टाइगर, मोछू और श्रीकांत के नाम से भी जाना जाता था. अजय महतो ने कक्षा आठ तक की पढ़ाई की थी. अजय जब नक्सली संगठन में चला गया तो उसके भाई भीखन महतो और प्रयाग महतो ने किसानी की राह चुनी. दोनों भाई घर में रहकर खेती-बाड़ी में जुटे रहे.
गोमिया की है पत्नी
अजय ने संगठन में रहने वाली बबीता संथाली से शादी की. बबीता एरिया कमांडर के पद पर भी रह चुकी है. बबीता का नाम कई नक्सली घटनाओं में भी आ चुका है. वह मूल रूप से बोकारो जिले के गोमिया थाना इलाके के लुगु जलग ढोढ़ी गांव की रहने वाली है.
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