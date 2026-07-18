ETV Bharat / state

मुखबिरी की तो 'सजा-ए-मौत', ऐसा था अजय का आतंक, 240 कांडों में था अभियुक्त

गिरिडीह: कड़क मूंछ, 5 फीट 3 इंच का औसत कद. हट्टा-कट्ठा शरीर, चेहरे पर गंभीर मुद्रा लेकिन दहशत ऐसी कि नाम सुनते ही लोग थर्रा उठे. हम बात कर रहे हैं नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के कुख्यात टाइगर की. जी हां, टाइगर ऊर्फ मोछू के नाम से जाने जाने वाले अजय महतो की.

पीरटांड के नावाडीह का रहने वाला अजय महतो गिरिडीह समेत कई जिलों में दहशत का पर्याय बना रहा. एक के बाद एक घटनाओं को अजय और उसके दस्ते द्वारा ही अंजाम दिया जाता रहा. अभी अजय की गिरफ्तारी की चर्चा तेज है. ऐसे में उन घटनाओं की भी चर्चा तेज है जिसमें अजय का नाम आया था या आता रहा था.

जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (Etv Bharat)

पारसनाथ आया तो किसी न किसी का मरना तय

बताया जाता है कि जब नक्सलवाद परवान चढ़ा हुआ था, तब दहशत फैलाने के लिए मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्याएं आम थीं. गिरिडीह के पीरटांड, देवरी, डुमरी, निमियाघाट इलाके में हत्याओं का दौर भी चला था. पारसनाथ की तराई वाले इलाके में पड़ने वाले तीन थाना - पीरटांड, डुमरी और निमियाघाट, में जब भी नक्सली किसी की हत्या करते, तो एक ही नाम चर्चा में रहता था - टाइगर.

लोग कहते हैं कि जब भी अजय क्षेत्र में आता तो किसी न किसी का मरना तय रहता. लोग यह भी कहते हैं कि उस वक्त अजय का कहना था कि पुलिस की मुखबिरी की तो सजा-ए-मौत मिलनी तय है. हालांकि जैसे-जैसे समय गुजरा और नक्सलवाद पर लगाम लगने लगी, अजय की दहशत भी कम हुई.

भाकपा माओवादी अजय महतो (Etv Bharat)

सीरियल ब्लास्ट कर उड़ा डाला था पुलिस लाइन की निर्माणाधीन बिल्डिंग

शहर से सटे पपरवाटांड में न्यू पुलिस लाइन की बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था. निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा था. पुलिस लाइन के बनने से कोयलांचल के लोग खुश थे. पपरवाटांड समेत आसपास के लोगों को अब यह यकीन हो चला था कि यह क्षेत्र सुरक्षित रहेगा. तभी 22/23 जुलाई 2012 की रात नक्सलियों का बड़ा दस्ता इसी कोयलांचल के इलाके में प्रवेश करता है.

गिरिडीह-डुमरी सड़क पर तीनकोनिया से लेकर बदडीहा तक बाइक पर सवार वर्दीधारी नक्सलियों का जमावड़ा लगता है. इस बीच नक्सली हरेक सड़क पर एक के बाद एक आठ विस्फोट करते हैं. इस सीरियल विस्फोट ने पुलिस लाइन की निर्माणाधीन भवन को हिला डाला. मजदूर की भी मौत हुई. इस घटना के बाद यह साफ हो गया कि घटना को अजय महतो ने अपने दस्ते के साथ अंजाम दिया था.

जब पांच गार्ड की नक्सलियों ने ले ली जान

4 अगस्त 2010 की शाम थी. इलाका पूरी तरह से नक्सलियों की गोद में था. इस बीच गिरिडीह डुमरी पथ से होकर बैंक की कैश वैन गुजर रही थी. वैन पर एसआईएस के पांच गार्ड भी सवार थे. तभी पीरटांड थाना इलाके के पुरनानगर में निर्माणाधीन पुल पर जोर से धमाका हुआ. नक्सलियों ने यहां बारूदी सुरंग विस्फोट कर दिया. बैंक की कैश वैन उड़ गई. इस हमले में एसआईएस के पांच गार्ड मारे गए. इस घटना से एक दिन पहले पीरटांड थाना के पीछे फायरिंग हुई थी. दोनों कांड के बाद एक नाम कॉमन था - अजय महतो. पुलिस भी यही कहती रही कि इन घटनाओं को अजय महतो के नेतृत्व में अंजाम दिया गया.