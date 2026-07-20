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दरभंगा में घूम रहा 'चोटी कटवा' गैंग, घर में घुसकर की तोड़फोड़.. इलाके में दहशत

दरभंगा में चोटी कटवा गैंग की हरकतों ने लोगों में हड़कंप मचा दिया है. अब डरहार के बाद गोविंदपुर गांव में भी दहशत है. पढ़ें

Choti Katwa gang
दरभंगा में 'चोटी कटवा' गैंग का खौफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 20, 2026 at 7:02 PM IST

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दरभंगा: जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में एक रहस्यमयी शख्स का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. पहले दो घरों में चोरी और डकैती के दौरान महिलाओं के बाल काटे जाने की घटनाओं से लोग सहमे हुए थे. अब गोविंदपुर गांव में एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है.

दरभंगा में 'चोटी कटवा' गैंग का खौफ: बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 11 बजे एक अज्ञात व्यक्ति प्रशांत कुमार चौधरी के घर में घुस गया. उस समय घर की बेटी जाग रही थी. जैसे ही उसकी नजर अज्ञात शख्स पर पड़ी, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया. शोर सुनते ही वह व्यक्ति घर में रखी टेबल, कुर्सी और अन्य सामान में तोड़फोड़ करने लगा.

पीड़िता ने सुनाई आपबीती (ETV Bharat)

"हम दलान पर थे. टेबल फेंकने की आवाज आई. बहू और पोती ने उस शख्स को देखा था. मेरा बेटा ऊपर जाकर देखा तो कोई नहीं मिला. नीचे आने पर वापस वह दिखा. मुंह में गमछा लपेटे था और हाफ पैंट और काले टीशर्ट में था."- सुधा देवी, पीड़िता

"एक लड़का छत पर दिखा. घबराकर हमलोग रूम में बंद हो गए. मेरी बड़ी बेटी ने उसे देखा कि वह कुर्सी पटक रहा है. पति को फोन करके बुलाये. मैंने और मेरी बड़ी बेटी ने उसे देखा था. इस तरह की घटना हो रही है. पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए. डरहार गांव के बाद अब गोविंदपुर में ऐसी घटना हो रही है."- रेनू देबी, पीड़िता

गोविंदपुर के लोगों में भी खौफ: इस भयावह घटना को देखकर युवती बेहोश होकर गिर पड़ी. जब तक परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक अज्ञात शख्स अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुका था. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के कारण बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर सहित आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है.

"डरहार गांव में इससे पहले ऐसी घटना हो चुकी है. प्रशासन ने आजतक इस मामले में ध्यान नहीं दिया है. तीन-तीन जगह ऐसी घटना हो चुकी है. कल के दिन में कोई बड़ी घटना भी हो सकती है."- राम नरेश चौधरी,परिजन

पुलिस कर रही जांच: ग्रामीणों का कहना है कि पहले महिलाओं के बाल काटकर चोरी और डकैती जैसी घटनाएं हुईं, अब घरों में घुसकर इस तरह की हरकतें लोगों के डर को और बढ़ा रही हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ग्रामीणों ने की गिरफ्तारी की मांग: हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन सभी घटनाओं के पीछे कोई संगठित गिरोह है या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति. ग्रामीणों ने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है.

"टीम गठित कर ली गई है. सभी सीसीटीवी फुटेज खांगाले जा रहे हैं. जल्द पूरे मामले का उदभेदन किया जायेगा."- राजीव कुमार, सदर डीएसपी

डरहार गांव की घटना: जानकारी के अनुसरा डरहार गांव में 17 जुलाई को प्रोफेसर स्वर्गीय कपलेश्वर चौधरी के घर पर बीते दिनों चोर घुसे थे. जो सामान मिला सब ले उड़े. इतना ही नहीं सोई हुई बच्ची की चोटी भी काट दी थी. इसको लेकर पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया था और बहादुरपुर थानाध्यक्ष ने कहा था कि पुलिस छापेमारी कर रही है. वहीं इस घटना के आठ दिन पहले भी एक महिला के बाल काटे गए थे.

"मामले की जांच की जा रही है. अपराधियों की पहचान और अरेस्टिंग के लिए छापेमारी हो रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं."- प्रसुनजय कुमार, बहादुरपुर थानाध्यक्ष

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