सरकारी स्कूल में असामाजिक तत्वों का आतंक, कुर्सी टेबल में लगाई आग, संपत्ति को पहुंचाया नुकसान

दुर्ग : दुर्ग के केलाबाड़ी प्राथमिक सरकारी स्कूल में स्कूल में तोड़फोड़ के साथ टेबल-कुर्सी में आग लगाने का मामला सामने आया है.इस घटना से बच्चों और शिक्षकों में दहशत का माहौल बन हुआ है. आपको बता दें कि स्कूल में चोरी करने के लिए अज्ञात चोर स्कूल का ताला तोड़कर अंदर घुसे और पंखा टीवी को चोरी कर क्लास रूम में रखे टेबल-कुर्सी में आग भी लगा दी. क्लास रूम में लगे पंखे को नुकसान कर दिया गया है.वहीं बोर का केबल भी चोरों ने जला दिया है.ताकि भविष्य में आवाजाही आसान हो सके.





पहले भी स्कूल में हो चुकी है तंत्र मंत्र की घटना

फरवरी का महीना शुरू होते ही जहां विद्यार्थियों ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं दुर्ग के केलाबाड़ी स्कूल में तंत्र-मंत्र कर स्कूली छात्रों और शिक्षकों में भय का वातावरण बनाने की कोशिश की गई है. इस घटना से पहले 24 जनवरी को इसी स्कूल के क्लास रुम के बाहर चुनरी, माला और गोबर-मिट्टी से तंत्र-मंत्र जैसे निशान बनाए गए थे और कक्षा के बाहर सिंदूर का छिड़काव किया गया था.