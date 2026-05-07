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भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान गैंग पर पुलिस का बड़ा एक्शन, मेजर की गिरफ्तारी से आतंकी नेटवर्क का खुलासा

धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान गैंग को लेकर खुलासा किया है. गैंग के नेटवर्क के बारे में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

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शैफी उर्फ मेजर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 7, 2026 at 8:52 AM IST

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धनबाद: पुलिस ने प्रिंस खान गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बड़ा खुलासा करने का दावा किया है. गैंग के सक्रिय सदस्य सैयद अब्बास नकवी उर्फ सेफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को रंगदारी, हवाला नेटवर्क, 100 से ज्यादा बैंक खातों, पाकिस्तान कनेक्शन और कई सनसनीखेज वारदातों से जुड़ी अहम जानकारियां मिली हैं. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में गैंग के नेटवर्क और फंडिंग को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

धनबाद पुलिस ने कुख्यात अपराधी हैदर अली उर्फ प्रिंस खान गिरोह के सक्रिय सदस्य सैयद अब्बास नकवी उर्फ मेजर को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर धनबाद लाकर पूछताछ की. पुलिस के अनुसार, मेजर लंबे समय से जिले में रंगदारी, गोलीबारी और आपराधिक नेटवर्क के संचालन में अहम भूमिका निभा रहा था.

जानकारी देते एसएसपी (Etv Bharat)

एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई बड़े मामलों में अपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संलिप्तता स्वीकार की है. पुलिस के मुताबिक मेजर गैंग के लिए व्यवसायियों की रेकी करता था, मोबाइल के जरिए धमकी भरे कॉल और मैसेज भेजता था तथा रंगदारी की रकम को अलग-अलग बैंक खातों और हवाला माध्यमों से प्रिंस खान तक पहुंचाने का काम करता था. जांच में 100 से अधिक बैंक खातों की जानकारी सामने आने की बात कही गई है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर रंगदारी की रकम के लेन-देन में किया जाता था.

पुलिस के अनुसार, आरोपी तकनीकी रूप से काफी सक्रिय था और गैंग के वित्तीय नेटवर्क को संभालने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. पूछताछ में यह भी सामने आया कि प्रिंस खान के पाकिस्तान भागने और वहां शरण लेने की बात आरोपी ने स्वीकार की है. पुलिस का दावा है कि वहां उसका संपर्क प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है. हालांकि पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कई चर्चित घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी है. इनमें रंगदारी को लेकर गोलीबारी, बमबाजी, जमीन विवाद से जुड़े हमले और हत्या की वारदातें शामिल हैं. पुलिस ने दावा किया है कि 2021 में नन्हे खान हत्याकांड, 2023 में उपेंद्र सिंह हत्याकांड और 2024 में शाहबुद्दीन हत्याकांड सहित कई मामलों में गैंग की भूमिका सामने आई है.

इसके अलावा आरोपी ने यह भी बताया कि गैंग के संचालन में प्रिंस खान के रिश्तेदार और करीबी सहयोगी भारत और दुबई से मदद कर रहे हैं. पुलिस अब आर्थिक लेन-देन, संपत्ति निवेश और गैंग से जुड़े अन्य लोगों की जांच में जुटी हुई है. धनबाद पुलिस का कहना है कि गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और जल्द ही कई अन्य लोगों पर भी शिकंजा कस सकता है.

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