टेरर फंडिंग के मामले में आतंकवादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की नेता आसिया अंद्राबी और उसके दो सहयोगी दोषी करार

कोर्ट ने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साजिश रचने की धाराओं के तहत तीनों को दोषी करार दिया.

Published : January 14, 2026 at 7:10 PM IST

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीर के आतंकवादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की नेता आसिया अंद्राबी और उसके दो सहयोगियों को टेरर फंडिंग का दोषी करार दिया है. स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने आसिया अंद्राबी और दो सहयोगियों को राजद्रोह और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साजिश रचने की धाराओं के तहत दोषी करार दिया.

आसिया अंद्राबी के अलावा उसके जिन दो सहयोगियों को दोषी ठहराया गया है, उनमें सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन शामिल हैं. कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए, 124ए, 153ए. 153बी और 505 के अलावा यूएपीए की धारा 18,20 और 39 के तहत दोषी करार दिया है.

इनपर देशद्रोह और जम्मू-कश्मीर में घृणा फैलाने वाले भाषण देने के लिए अप्रैल 2020 में एक मामला दर्ज किया गया था. एनआईए ने अप्रैल 2018 में इनके साथ-साथ इनके संगठन के खिलाफ मामला दर्ज किया था. दुख्तरान-ए-मिल्लत गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत एक प्रतिबंधित संगठन है. गौरतलब है कि कोर्ट ने 6 दिसंबर, 2018 को तीनों आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. एनआईए का आरोप है कि तीनों विदेशों से मदद के लिए अभियान चला रहे थे. वे देश की संप्रभुता और एकता को नुकसान पहुंचाना चाहते थे.

