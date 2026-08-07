ETV Bharat / state

नेहरू प्लेस में आतंकी हमले की परखी गई तैयारी, पुलिस-NSG समेत कई एजेंसियों ने किया मॉक ड्रिल

नेहरू प्लेस मार्केट में आतंकी हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 80 मिनट तक बड़ा मॉक ड्रिल किया गया.

Mock drill in Nehru Place
नेहरू प्लेस में आतंकी हमले का मॉक ड्रिल, बम धमाके की सूचना मिलते ही सक्रिय हुआ पूरा सिस्टम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2026 at 8:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के व्यस्त नेहरू प्लेस मार्केट में शुक्रवार को आतंकी हमले और बम धमाके जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए करीब 80 मिनट तक मॉक ड्रिल किया गया. सुबह 10 बजे शुरू हुआ यह मॉक ड्रिल 11:20 बजे समाप्त हुआ. इसमें दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), बम निरोधक दस्ता, बम खोजी टीम, डॉग स्क्वॉड, पीसीआर, टाइगर पीसीआर, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), दिल्ली अग्निशमन सेवा और कैट्स समेत विभिन्न एजेंसियों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया.

मॉक ड्रिल का मकसद

मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह जांच करना था कि नेहरू प्लेस जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में अचानक आतंकी हमला होने की स्थिति में सुरक्षा, बचाव और राहत एजेंसियां कितनी तेजी से प्रतिक्रिया देती हैं. साथ ही उनके बीच कितना प्रभावी समन्वय रहता है. अभ्यास के तहत NSG की ओर से नेहरू प्लेस मार्केट में दो अलग-अलग स्थानों पर बम धमाके का सिमुलेशन तैयार किया गया. इसके बाद बीट अधिकारी की ओर से घटना की सूचना देने के लिए फर्जी PCR कॉल की गई, जिसे पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाया गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियां अपनी-अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत सक्रिय हो गईं.

पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित किया. संभावित खतरे को देखते हुए इलाके की घेराबंदी की गई और आम लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया. वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने यातायात और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली, ताकि बचाव एवं सुरक्षा अभियान में किसी तरह की बाधा न आए. इसके बाद बम निरोधक दस्ते और बम खोजी टीम ने इलाके में तलाशी और एंटी-सबोटाज जांच शुरू की. संदिग्ध वस्तुओं या संभावित विस्फोटक की तलाश के लिए डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली गई. इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने यह परखा कि किसी संदिग्ध चीज की पहचान होने पर उसके आसपास के क्षेत्र को किस तरह सुरक्षित किया जाए और आगे की कार्रवाई कितनी तेजी से की जाए.

घायल को 20 मिनट में एम्स पहुंचाया

मॉक ड्रिल में एक व्यक्ति को घायल के तौर पर प्रदर्शित किया गया. बचाव टीम ने उसे प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल चिकित्सकीय सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की. इसके बाद PCR वाहन के जरिए मॉक घायल को एम्स अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया गया. सिमुलेटेड घटना के करीब 20 मिनट के भीतर घायल को अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी की गई. इस अभ्यास के जरिए यह जांचा गया कि वास्तविक आतंकी हमले या बड़े विस्फोट की स्थिति में घायल व्यक्ति को घटनास्थल से सुरक्षित निकालने और अस्पताल तक पहुंचाने में कितना समय लगता है.

बचाव से लेकर चिकित्सकीय निकासी तक की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर उसकी प्रभावशीलता भी परखी गई. मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली पुलिस PCR और टाइगर PCR ने मौके पर पहुंचकर प्रतिक्रिया दी, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण संभाला. दिल्ली अग्निशमन सेवा और कैट्स की टीमों ने भी आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारियों का अभ्यास किया. DDMA की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को भी परखा गया. पूरे अभ्यास के दौरान सबसे ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि सभी एजेंसियां साझा संचार और प्रतिक्रिया प्रणाली के तहत काम करें, ताकि वास्तविक आपात स्थिति में किसी भी स्तर पर भ्रम या देरी न हो. मॉक ड्रिल की निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने की. दक्षिण-पूर्व जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, कालकाजी के सहायक पुलिस आयुक्त, थाना कालकाजी के एसएचओ, एटीओ कालकाजी, ब्रावो स्टाफ और थाना कालकाजी का पूरा स्टाफ मौके पर मौजूद रहा.

इसे भी पढ़ें

TAGGED:

NEHRU PLACE MOCK DRILL
TERROR ATTACK MOCK DRILL DELHI
नेहरू प्लेस में मॉक ड्रिल
TERROR ATTACK MOCK DRILL DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.