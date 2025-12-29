ETV Bharat / state

रणथंभौर में बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी के बीच हुई जोरदार फाइट

टेरिटरी फाइट में दोनों बाघिनों को चोट लगी है. वन विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है.

बाघिन में टेरिटरी की फाइट (प्रतीकात्मक)
बाघिन में टेरिटरी की फाइट (प्रतीकात्मक) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 29, 2025 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर : देशभर में विख्यात रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बार फिर से बाघिन टी-124 रिद्धि और उसकी बेटी 2504 के बीच टेरेटरी को लेकर जोरदार फाइट हो गई. फाइट के दौरान मां और बेटी दोनों ही घायल हो गई. इलाके को लेकर हुई फाइट की जानकारी के बाद वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह सहित विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर है. रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह खुद टीम के साथ बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी की मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं.

रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि जोन नंबर 3 में बाघिन टी-124 रिद्धि और उसकी बेटी के बीच फाइट हुई, जिसमें बाघिन रिद्धि के कान में चोट आई है. फाइट में उसकी बेटी के पैर में चोट आई है. फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर अलर्ट है और बाघिनों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

पढ़ें. रणथंभौर पार्क में आपसी लड़ाई में एक बाघ की हुई मौत

सूचना पर रणथंभौर के आरओपीटी रेंजर अश्विनी प्रताप सिंह और रणथंभौर नेशनल पार्क के वेटरनरी ऑफिसर डॉ. सीपी मीणा रणथंभौर के जोन नंबर तीन में पहुंचे और बाघिन और उसकी बेटी का ऑब्जर्वेशन किया. वन विभाग फोटोग्राफ के आधार पर ऑब्जर्वेशन से बाघिन व उसकी बेटी कितनी घायल है पता लगाएगा, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर दोनों बाघिनों को लेकर निर्णय लिया जाएगा. रणथंभौर में बाघ बाघिनों के बीच टेरेटरी को लेकर आपसी टकराव आम बात है. इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं. कई घटनाओं में बाघ की मौत भी हो चुकी है.

TAGGED:

TERRITORIAL FIGHT BETWEEN TIGRESS
TIGRESS RIDDHI WITH DAUGHTER FIGHT
टेरिटरी के लिए बाघिनों में लड़ाई
RANTHAMBORE NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.