रणथंभौर में बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी के बीच हुई जोरदार फाइट

सवाई माधोपुर : देशभर में विख्यात रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बार फिर से बाघिन टी-124 रिद्धि और उसकी बेटी 2504 के बीच टेरेटरी को लेकर जोरदार फाइट हो गई. फाइट के दौरान मां और बेटी दोनों ही घायल हो गई. इलाके को लेकर हुई फाइट की जानकारी के बाद वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह सहित विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर है. रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह खुद टीम के साथ बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी की मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं.

रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि जोन नंबर 3 में बाघिन टी-124 रिद्धि और उसकी बेटी के बीच फाइट हुई, जिसमें बाघिन रिद्धि के कान में चोट आई है. फाइट में उसकी बेटी के पैर में चोट आई है. फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर अलर्ट है और बाघिनों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.