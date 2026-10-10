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लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ दहशती तेंदुआ, 11 साल के बच्चे की मौत के बाद वन विभाग का एक्शन

बच्चे की मौत के बाद वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ. ( Etv Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले के बैरिया गांव के उत्तर-पूर्व में राजू बाबा की बाग के पास पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया. इस वन रेंज क्षेत्र में अब तक अलग-अलग गांवों के पास लगाए गए पिंजरों में कुल 17 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं.

पिंजरे में कैद तेंदुआ (Etv Bharat) दरअसल, बाबागंज गांव में तेंदुए के हमले में 11 साल के बच्चे की मौत के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी थी. संभावित आवाजाही वाले स्थानों पर कई पिंजरे लगाए गए थे, ताकि आबादी के आसपास घूम रहे तेंदुओं को पकड़कर ग्रामीणों की सुरक्षा की जा सके. इसी क्रम में शुक्रवार देर रात बैरिया गांव के पास लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ फंस गया. पिछले 3 महीनों के दौरान इसी बीट में 4 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं. लगातार तेंदुए के पकड़े जाने से क्षेत्र में वन्यजीवों की मौजूदगी और उनकी निगरानी का मामला महत्वपूर्ण बना हुआ है.