लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ दहशती तेंदुआ, 11 साल के बच्चे की मौत के बाद वन विभाग का एक्शन
पिछले 3 महीनों के दौरान इसी बीट के 4 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं, ग्रामीण दहशत में.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 12:28 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के बैरिया गांव के उत्तर-पूर्व में राजू बाबा की बाग के पास पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया. इस वन रेंज क्षेत्र में अब तक अलग-अलग गांवों के पास लगाए गए पिंजरों में कुल 17 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं.
दरअसल, बाबागंज गांव में तेंदुए के हमले में 11 साल के बच्चे की मौत के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी थी. संभावित आवाजाही वाले स्थानों पर कई पिंजरे लगाए गए थे, ताकि आबादी के आसपास घूम रहे तेंदुओं को पकड़कर ग्रामीणों की सुरक्षा की जा सके. इसी क्रम में शुक्रवार देर रात बैरिया गांव के पास लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ फंस गया. पिछले 3 महीनों के दौरान इसी बीट में 4 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं. लगातार तेंदुए के पकड़े जाने से क्षेत्र में वन्यजीवों की मौजूदगी और उनकी निगरानी का मामला महत्वपूर्ण बना हुआ है.
पिंजरे में तेंदुआ कैद होने की सूचना मिलने पर वन दरोगा आकाश खरवार, इसरार हुसैन और वाचर अजीज समेत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए तेंदुए को पिंजरे सहित बेलरायां वन रेंज कार्यालय पहुंचाया. सुबह मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटने के कारण तेंदुए को देखने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी रही.
बेलरायां वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पिंजरे में कैद तेंदुए का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा. जांच में स्वस्थ पाए जाने और नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा.
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