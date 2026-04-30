साइबर ठगों की धमकियों से घबराई महिला ने मौत को गले लगाया
साइबर अपराध के खतरनाक खेल के चलते बिजनौर में ‘डिजिटल अरेस्ट’ महिला ने अपने प्राण त्यागे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 1:02 PM IST
बिजनौर: जिले के कोतवाली शहर क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने साइबर अपराध के खतरनाक चेहरे को उजागर कर दिया है.
गांव फरीदपुर भोगी की 28 वर्षीय मोनिका ने लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक दबाव के चलते आत्महत्या कर ली.
शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह कई दिनों से साइबर ठगों के निशाने पर थी, जो खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर उसे डराते और ब्लैकमेल करते रहे.
घटना 27/28 अप्रैल की रात की है, जब मोनिका ने अपने घर के कमरे में दुपट्टे का फंदा बनाकर जान दे दी. सुबह जब उसकी बेटियां जिया (8) और नंदनी (11) उठीं, तो मां को इस हालत में देखकर घबरा गईं और शोर मचाया. परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.
पहले संदेह, फिर खुलासा
परिजनों ने शुरुआत में मामले को निजी कारणों से जुड़ा मानते हुए पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया. लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान ही मोनिका के फोन पर लगातार कॉल आने लगीं, जिससे शक गहराया.
मृतका के भतीजे ने जब कॉल रिसीव की, तो सामने एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल पर दिखाई दिया. उसने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और मोनिका से बात कराने की जिद की. मना करने पर उसने कार्रवाई की धमकी दी. यहीं से परिजनों को समझ आया कि मामला साइबर ठगी से जुड़ा हो सकता है.
सुसाइड नोट और मोबाइल बने अहम सुराग
घर लौटकर जब कमरे की जांच की गई, तो एक डायरी में सुसाइड नोट मिला. इसमें मोनिका ने एक अज्ञात युवक द्वारा लगातार फोन कर परेशान करने और ब्लैकमेल करने की बात लिखी थी.
इसके बाद जब मोबाइल खंगाला गया, तो व्हाट्सएप पर कई संदिग्ध नंबरों से बातचीत, मिस्ड कॉल और ऑडियो संदेश मिले. कुछ लोग खुद को क्राइम ब्रांच से बताते हुए उस पर अवैध गतिविधियों के आरोप लगा रहे थे, जबकि अन्य उसे पैसे देने के लिए दबाव बना रहे थे.
मौत के बाद भी जारी रहीं धमकियां
परिजनों के मुताबिक, महिला की मौत के बाद भी आरोपियों ने फोन करना बंद नहीं किया. वे लगातार कॉल कर मोनिका से बात कराने की मांग करते रहे और ऐसा न करने पर उसके पति रणधीर को जेल भेजने तथा परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते रहे.
पुलिस कार्रवाई में जुटी
एसपी अभिषेक झा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रणधीर की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है.
अधिकारियों का कहना है कि सुसाइड नोट, कॉल डिटेल्स और व्हॉट्सएप चैट के आधार पर साइबर बुलिंग और ब्लैकमेलिंग की जांच की जा रही है. आरोपियों की पहचान के लिए तकनीकी मदद ली जा रही है.
डिजिटल अरेस्ट बना नया हथियार
जांच में सामने आया है कि ठगों ने “डिजिटल अरेस्ट” जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर महिला को यह विश्वास दिलाया कि वह किसी कानूनी कार्रवाई के घेरे में है. इसी डर का फायदा उठाकर उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.
जागरूकता की कमी बन रही वज़ह
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में लोग डरकर चुप रह जाते हैं, जिससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि इस तरह की कॉल या वीडियो कॉल आने पर घबराएं नहीं और तुरंत संबंधित थाने या साइबर हेल्पलाइन पर सूचना दें.
यह घटना न सिर्फ एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि यह बताती है कि डिजिटल दुनिया में सतर्कता की कमी कितनी भारी पड़ सकती है.