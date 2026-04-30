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साइबर ठगों की धमकियों से घबराई महिला ने मौत को गले लगाया

साइबर अपराध के खतरनाक खेल के चलते बिजनौर में ‘डिजिटल अरेस्ट’ महिला ने अपने प्राण त्यागे. ( ETV Bharat )

बिजनौर: जिले के कोतवाली शहर क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने साइबर अपराध के खतरनाक चेहरे को उजागर कर दिया है.

गांव फरीदपुर भोगी की 28 वर्षीय मोनिका ने लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक दबाव के चलते आत्महत्या कर ली.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह कई दिनों से साइबर ठगों के निशाने पर थी, जो खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर उसे डराते और ब्लैकमेल करते रहे.

घटना 27/28 अप्रैल की रात की है, जब मोनिका ने अपने घर के कमरे में दुपट्टे का फंदा बनाकर जान दे दी. सुबह जब उसकी बेटियां जिया (8) और नंदनी (11) उठीं, तो मां को इस हालत में देखकर घबरा गईं और शोर मचाया. परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

पहले संदेह, फिर खुलासा

परिजनों ने शुरुआत में मामले को निजी कारणों से जुड़ा मानते हुए पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया. लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान ही मोनिका के फोन पर लगातार कॉल आने लगीं, जिससे शक गहराया.

मृतका के भतीजे ने जब कॉल रिसीव की, तो सामने एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल पर दिखाई दिया. उसने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और मोनिका से बात कराने की जिद की. मना करने पर उसने कार्रवाई की धमकी दी. यहीं से परिजनों को समझ आया कि मामला साइबर ठगी से जुड़ा हो सकता है.

सुसाइड नोट और मोबाइल बने अहम सुराग

घर लौटकर जब कमरे की जांच की गई, तो एक डायरी में सुसाइड नोट मिला. इसमें मोनिका ने एक अज्ञात युवक द्वारा लगातार फोन कर परेशान करने और ब्लैकमेल करने की बात लिखी थी.

इसके बाद जब मोबाइल खंगाला गया, तो व्हाट्सएप पर कई संदिग्ध नंबरों से बातचीत, मिस्ड कॉल और ऑडियो संदेश मिले. कुछ लोग खुद को क्राइम ब्रांच से बताते हुए उस पर अवैध गतिविधियों के आरोप लगा रहे थे, जबकि अन्य उसे पैसे देने के लिए दबाव बना रहे थे.