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सहारनपुर में लकड़ी गोदाम में धधकती भयानक आग; चपेट में आए फर्नीचर मार्केट के 4 शोरूम

पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाए, आग लगने के कारणों का अभी कुछ पता नहीं.

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सहारनपुर के लकड़ी गोदाम में भीषण आग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 12:52 PM IST

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सहारनपुर: सहारनपुर के देहरादून रोड स्थित फर्नीचर मार्केट में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आग सबसे पहले एक लकड़ी के गोदाम में लगी और देखते ही देखते आसपास की दुकानों तक फैल गई. कुछ ही देर में गंगा फर्नीचर, शक्ति फर्नीचर समेत 4 बड़े शोरूम आग की चपेट में आ गए. आग की ऊंची लपटें और आसमान में उठता काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई.

गोदाम में भीषण आग. (Video Credit; ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया, लेकिन लकड़ी और ज्वलनशील सामग्री अधिक होने के कारण आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. आग की लपटें लगातार बढ़ती जा रही थीं और तेज गर्मी के कारण दमकल कर्मियों को नजदीक पहुंचने में भी परेशानी हो रही थी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास की दुकानों और भवनों को खाली कराया. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और व्यापारी भी मौके पर इक्कठे हो गए. कई व्यापारी अपनी दुकानों से सामान बाहर निकालने में जुट गए ताकि नुकसान को कम किया जा सके. पुलिस ने लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की सलाह दी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग भी लगानी पड़ी.

शुरुआती अनुमान के मुताबिक लाखों रुपये का फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गया है. हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक नुकसान का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है. राहत की बात ये रही कि अब तक किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.

अग्नि शमन अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही मेन रीज़न का पता चल पाएगा. प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं.

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