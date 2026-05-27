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सहारनपुर में लकड़ी गोदाम में धधकती भयानक आग; चपेट में आए फर्नीचर मार्केट के 4 शोरूम

सहारनपुर के लकड़ी गोदाम में भीषण आग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर: सहारनपुर के देहरादून रोड स्थित फर्नीचर मार्केट में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आग सबसे पहले एक लकड़ी के गोदाम में लगी और देखते ही देखते आसपास की दुकानों तक फैल गई. कुछ ही देर में गंगा फर्नीचर, शक्ति फर्नीचर समेत 4 बड़े शोरूम आग की चपेट में आ गए. आग की ऊंची लपटें और आसमान में उठता काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. गोदाम में भीषण आग. (Video Credit; ETV Bharat) घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया, लेकिन लकड़ी और ज्वलनशील सामग्री अधिक होने के कारण आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. आग की लपटें लगातार बढ़ती जा रही थीं और तेज गर्मी के कारण दमकल कर्मियों को नजदीक पहुंचने में भी परेशानी हो रही थी.