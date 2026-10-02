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टेराकोटा कलाकार चंद्रशेखर सैन को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार, प्रदेश का नाम किया रोशन

जयपुर: राजस्थान के प्रख्यात टेराकोटा और दृश्य कलाकार चंद्रशेखर सैन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, 2026 में उन्हें उनकी टेराकोटा कृति 'My Entire World–I' के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया. टेराकोटा-मूर्तिकला श्रेणी में मिली इस उपलब्धि को राजस्थान की समृद्ध टेराकोटा परंपरा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

'My Entire World–I' में दिखाई दिया कलाकार का आंतरिक संसार : चंद्रशेखर सैन की पुरस्कार प्राप्त कृति 'My Entire World–I' उनके व्यक्तिगत अनुभवों और व्यापक संसार की कलात्मक अभिव्यक्ति है. इस कृति के जरिए कलाकार ने प्रकृति, जीवन, स्मृतियों, कल्पना और मानवीय भावनाओं के आपसी संबंधों को टेराकोटा के माध्यम से सामने रखने का प्रयास किया है. सैन के अनुसार 'My Entire World–I' का अर्थ केवल उनका निजी संसार नहीं, बल्कि प्रकृति, जीव-जगत, स्मृतियों, कल्पना और मानव के आंतरिक संसार से निर्मित एक व्यापक और आपस में जुड़ा हुआ ब्रह्मांड है. उनकी कृति इसी विचार को दृश्य और मूर्त रूप देने का प्रयास है.

29 सितंबर को नई दिल्ली में हुआ पुरस्कार समारोह : गत 29 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में चयनित और सम्मानित कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किए. समारोह में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल, संयुक्त सचिव (अकादमियां) केके मिश्रा, ललित कला अकादमी के सचिव राजीव कुमार सहित कला एवं संस्कृति जगत की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं. पद्मश्री से सम्मानित सुधाकर ओलवे, सुदर्शन पटनायक और अशोक कुमार विश्वास सहित वरिष्ठ कलाकारों की मौजूदगी ने भी समारोह को विशेष बनाया.

राजस्थान की मिट्टी और परंपराओं से मिली कलात्मक भाषा : चंद्रशेखर सैन लंबे समय से टेराकोटा को केवल पारंपरिक शिल्प के रूप में नहीं, बल्कि समकालीन कला की प्रभावशाली भाषा के रूप में विकसित करने पर काम कर रहे हैं. उनकी कला में राजस्थान की लोक एवं पुरातात्विक परंपराओं, विशेष रूप से कालीबंगा और मोलेला की विरासत की झलक दिखाई देती है. उनकी रचनाओं में प्रकृति, पक्षी, पशु, बीज, पेड़, जैविक आकृतियां, स्मृतियां और मनुष्य के आंतरिक संसार जैसे विषय बार-बार सामने आते हैं. पारंपरिक मिट्टी और आधुनिक कलात्मक सोच के मेल के जरिए सैन ने टेराकोटा में अपनी अलग पहचान बनाई है.

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राजस्थान ललित कला अकादमी पुरस्कार भी मिला : चंद्रशेखर सैन को वर्ष 2014 में राजस्थान ललित कला अकादमी का राज्य कला पुरस्कार भी मिल चुका है. इसके अलावा उन्हें राजस्थान की टेराकोटा परंपराओं पर शोध के लिए CCRT जूनियर फेलोशिप और CSIR-UGC जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त हुई है. वे राजस्थान ललित कला अकादमी की वित्त समिति के सदस्य और कोषाध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं. देश के विभिन्न हिस्सों में उनकी 10 से अधिक एकल प्रदर्शनियां आयोजित हो चुकी हैं और उन्होंने ललित कला अकादमी, नई दिल्ली की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में भी भाग लिया है.

विदेश में भी प्रदर्शित हो चुकी है कला : चंद्रशेखर सैन की कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मंच मिला है. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के माध्यम से स्पेन के वायाडोलिड स्थित Casa de la India में उनकी विशेष कला प्रदर्शनी और व्याख्यान आयोजित किया गया था. उनका कला सफर राजस्थान की मिट्टी और स्थानीय परंपराओं से शुरू होकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कला मंच तक पहुंचा है.

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2007 के अंतरराष्ट्रीय कला शिविर में महत्वपूर्ण योगदान : सैन ने साल 2007 में कोटा में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कला शिविर में भी सक्रिय भागीदारी की थी. शिविर के दौरान करीब 5 से 7 करोड़ रुपए मूल्य की कलाकृतियां तैयार की गई थीं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन कलाकृतियों को बाद में राजस्थान ललित कला अकादमी के माध्यम से सरकार को दान किया गया. यह योगदान उनके कला सफर के महत्वपूर्ण पड़ावों में शामिल है और राजस्थान की कला विरासत को संस्थागत स्तर पर संरक्षित करने की दिशा में भी उल्लेखनीय रहा.

तीन प्रमुख व्यक्तित्वों को समर्पित किया सम्मान : राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद चंद्रशेखर सैन ने इस उपलब्धि को अपने जीवन और कला यात्रा को प्रभावित करने वाले तीन व्यक्तित्वों को समर्पित किया. इनमें राजस्थान कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दिवंगत आलोक, वरिष्ठ मूर्तिकार एवं कलाकार हिम्मत शाह और वरिष्ठ पत्रकार एवं राजस्थान के पूर्व सूचना आयुक्त नारायण बारेठ शामिल हैं. सैन ने कहा कि इन सभी का स्नेह, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और उनके काम पर विश्वास उनकी कला यात्रा में लगातार प्रेरणा का स्रोत रहा है.

पुरस्कार समारोह के प्रांगण में चंद्रशेखर सैन (ETV Bharat Jaipur)

सम्मान को बताया नई शुरुआत : राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर चंद्रशेखर सैन ने ललित कला अकादमी, नई दिल्ली, निर्णायक मंडल, अपने गुरुओं, परिवार, मित्रों और साथी कलाकारों के साथ उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनकी कला यात्रा में सहयोग किया. उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए गर्व के साथ-साथ विनम्रता का भी क्षण है. यह उपलब्धि उन्हें आगे भी नए प्रयोग करने और भारतीय टेराकोटा कला में नई संभावनाओं की तलाश के लिए प्रेरित करेगी. चंद्रशेखर सैन के लिए यह पुरस्कार केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है. उनकी कला में राजस्थान की मिट्टी, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की समकालीन अभिव्यक्ति दिखाई देती है. ऐसे में ‘My Entire World – I’ के लिए मिला राष्ट्रीय सम्मान राजस्थान की टेराकोटा कला को राष्ट्रीय कला मंच पर एक नई पहचान देने वाली उपलब्धि के रूप में सामने आया है.