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चोरी के डर से खेत में गाड़े 5 लाख, निकालने गया तो जगह भूला...बुवाई करते मिले, लेकिन तब तक चट कर गई दीमक

बालोतरा: जिले में एक किसान के 5 लाख रुपए के दीमक लगने का अजब-गजब मामला सामने आया है. वाकया पचपदरा थाना क्षेत्र के नेवाई गांव का है, जहां चोरी के डर से किसान ने सालभर पहले करीब 5 लाख रुपए एक थैली में रखकर अपने खेत में गाड़ दिए. जब पैसे निकालने गया तो खेत में वह जगह भूल गया, जहां रुपए गाड़े थे. 2 दिन पहले जब किसान खेत की बुवाई कर रहा था तो जमीन में दबाए नोटों की थैली मिल गई. किसान ने थैली खोली तो यह देख दंग रह गया कि ज्यादातर नोटों को दीमक चट कर चुकी थी.

प्लॉट बेचने से आए थे रुपए: पीड़ित किसान मांगीलाल ने बताया कि उसने एक प्लॉट बेचा था. इससे करीब 5 लाख रुपए मिले थे. उसने चोरी के डर से करीब साल भर पहले पांच लाख रुपए थैली में डालकर अपने खेत में गड्ढा खोदकर छिपा दिए. मांगीलाल ने बताया कि इस कुछ समय बाद रुपए निकालने गया तो खेत में जगह भूल गया. उसे याद नहीं आया कि रुपए की थैली कहां दबाई थी. थक हारकर मजदूरी करने गांव से बाहर कहीं चला गया.