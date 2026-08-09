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चोरी के डर से खेत में गाड़े 5 लाख, निकालने गया तो जगह भूला...बुवाई करते मिले, लेकिन तब तक चट कर गई दीमक

थैली खोली तो नोटों के छोटे टुकड़े मिले. बैंक का नोट बदलने से इनकार.

5 lakh ruined by termite infestation.
दीमक लगने से खराब हुए 5 लाख रुपए (ETV Bharat Balotra)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
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बालोतरा: जिले में एक किसान के 5 लाख रुपए के दीमक लगने का अजब-गजब मामला सामने आया है. वाकया पचपदरा थाना क्षेत्र के नेवाई गांव का है, जहां चोरी के डर से किसान ने सालभर पहले करीब 5 लाख रुपए एक थैली में रखकर अपने खेत में गाड़ दिए. जब पैसे निकालने गया तो खेत में वह जगह भूल गया, जहां रुपए गाड़े थे. 2 दिन पहले जब किसान खेत की बुवाई कर रहा था तो जमीन में दबाए नोटों की थैली मिल गई. किसान ने थैली खोली तो यह देख दंग रह गया कि ज्यादातर नोटों को दीमक चट कर चुकी थी.

प्लॉट बेचने से आए थे रुपए: पीड़ित किसान मांगीलाल ने बताया कि उसने एक प्लॉट बेचा था. इससे करीब 5 लाख रुपए मिले थे. उसने चोरी के डर से करीब साल भर पहले पांच लाख रुपए थैली में डालकर अपने खेत में गड्ढा खोदकर छिपा दिए. मांगीलाल ने बताया कि इस कुछ समय बाद रुपए निकालने गया तो खेत में जगह भूल गया. उसे याद नहीं आया कि रुपए की थैली कहां दबाई थी. थक हारकर मजदूरी करने गांव से बाहर कहीं चला गया.

किसान ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Balotra)

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दो दिन पहले बुवाई में निकली थैली: पीड़ित किसान ने बताया कि दो दिन पहले खेत में बुवाई करवा रहा था कि वह थैली मिल गई, जिसमें रुपए थे. थैली खोली तो रुपए दीमक चट कर गई. नोटों के छोटे टुकड़े मिले. खेत में दीमक लगे नोट बदलवाने बैंक गया, लेकिन बैंक ने नोट लेने से मना कर दिया. हालांकि, बैंक कर्मचारियों का कहना था कि जिस नोटों पर सीरियल नंबर एवं साइन आदि अहम जानकारी सही है, वे नोट चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए जयपुर जाना होगा. पीड़ित ने कहा कि 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया.

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LOSS SUFFERED BY FARMER IN BALOTRA
TERMITES DESTROYED FIVE LAKH RUPEES
FARMER HAD BURIED MONEY IN FIELD
MONEY BURIED IN PIT TO PROTECT
TERMITES ATE UP NOTES IN BALOTRA

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