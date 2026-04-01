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फिर टलेंगे पंचायत और शहरी निकाय चुनाव! ओबीसी आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया

राज्य सरकार ने तीसरी बढ़ाया है ओबीसी आयोग का कार्यकाल. चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 9 मई 2025 को बनाया था आयोग.

Government Secretariat, Jaipur
शासन सचिवालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 1, 2026 at 9:36 AM IST

3 Min Read
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जयपुर: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव फिर टल सकते हैं. चुनाव में ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण के लिए गठित आयोग ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी. सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल ​एक बार फिर 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया. इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने मंगलवार रात आदेश जारी किए. इधर, विपक्ष लगातार सरकार पर जानबूझकर चुनाव नहीं कराने और ओबीसी आयोग को पंगु बनाने के आरोप लगा चुका है.

तीसरी बार बढ़ाया कार्यकाल: शहरी निकाय एवं पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण वर्गीकरण के लिए राज्य सरकार ने 9 मई 2025 को ओबीसी आयोग का गठन किया था. उसे 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा. आयोग का कार्यकाल बाद में बढ़ाकर दिसंबर 2025, फिर 31 मार्च 2026 किया. अब आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दिया.

पढ़ें:Rajasthan Panchayat Chunav : पंचायत चुनाव प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, उचित मंच के समक्ष पक्ष रखें

15 अप्रैल 2026 तक पूरी करनी थी चुनाव प्रकिया: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए, लेकिन अब जिस तरह से आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया, उससे लग रहा है कि अक्टूबर 2026 से पहले निकाय एवं पंचायत चुनाव होने की संभावना कम है.

12 जिला परिषद और 130 पंचायत समिति का कार्यकाल शेष: प्रदेश में 14 हजार 403 ग्राम पंचायत, 457 पंचायत समितियां 10 हजार से ज्यादा शहरी और 1403 जिला परिषद वार्डों में चुनाव होने हैं. 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समिति का कार्यकाल दिसंबर 2026 के अंत तक पूरा होगा. सरकार से जुड़े लोगों कहना है कि सरकार की मंशा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन फार्मूले के तहत निकाय पंचायत चुनाव एक साथ कराए जा सके.

पढ़ें:तय समय पर चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पेश

सरकार नहीं चाहती चुनाव कराना: इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. डोटासरा ने कहा कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है क्योंकि उसे निकाय एवं पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है. तीसरी बार आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जबकि आयोग को गठन के बाद 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी. सरकार जानबूझकर आयोग को संसाधन उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसके चलते आयोग को ओबीसी वर्ग के आंकड़े जुटाने में दिक्कत आ रही है. डोटासरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सरकार को चुनाव कराने के निर्देश दिए. सरकार पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने का मामला बनता है. कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी. वहीं, राज्य सरकार की ओर से निकाय पंचायत चुनाव में जानबूझकर देरी किए जाने के विरोध में आज से कांग्रेस पार्टी सभी जिलों में एक महीने तक जन जागरण अभियान चलाएगी, जिसे हमने संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान का नाम दिया है.

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