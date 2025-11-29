ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में खुलेंगे 'तेरे मेरे सपने' प्री मेरिटल कम्युनिकेशन सेंटर, खुशहाल होगी शादियां

मध्य प्रदेश में महिला आयोग ने शुरू किया प्री मेरिटल कम्युनिकेशन सेंटर, कहा शादी 2 व्यक्ति और परिवारों का है मिलन.

MP PRE MARITAL COMMUNICATION
प्री मेरिटल कम्युनिकेशन सेंटर की शुरुआत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 4:03 PM IST

इंदौर: देश भर में टूटती शादियों और परिवारों के बिखरने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राष्ट्रीय महिला आयोग अब विवाह पूर्व परामर्श केंद्र शुरू करने जा रहा है. इस केंद्र में विवाह योग्य युवक-युवतियों के बीच आपसी समझ और भविष्य के वैवाहिक जीवन से जुड़ी जानकारी के साथ परामर्श की सुविधा नि:शुल्क मिल सकेगी. इसको लेकर इंदौर में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने अगले 1 महीने में इंदौर संभाग के सभी जिलों में प्री मेरिटल कम्युनिकेशन सेंटर शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

प्री मेरिटल कम्युनिकेशन सेंटर की शुरुआत

राष्ट्रीय महिला आयोग के पास की गई समस्याओं के निराकरण के साथ जनसुनवाई के लिए विजया राहटकर पहुंची थीं. इस दौरान इंदौर के रेजीडेंसी में संभाग के सभी कलेक्टर और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे. उनके बीच महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा, "शादी योग्य लड़के-लड़कियों की समझ और वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए 'तेरे मेरे सपने' प्री मेरिटल कम्युनिकेशन सेंटर की शुरुआत बीते 8 मार्च से देश के विभिन्न राज्यों में की गई है. जिसे अब मध्य प्रदेश में भी शुरू किया जा रहा है. इन सेंटर में युवाओं की शादी के पहले आपसी समझ और 100 प्रतिशत खुशियों के लिए समर्पण प्यार और विश्वास के साथ शादियां कैसे सफल हों, इन मुद्दों पर चर्चा कर जानकारी दी जाएगी."

महिला आयोग ने मध्य प्रदेश में शुरू की प्री मेरिटल कम्युनिकेशन सेंटर (ETV Bharat)

'शादी 2 व्यक्ति और परिवारों का है मिलन'

विजया राहटकर ने बताया, "जहां केंद्र शुरू किए गए हैं, वहां शादी करने वाले कपल आ रहे हैं. इनमें जिनकी शादियां तय हो गई हैं, वह भी परामर्श के लिए पहुंच रहे हैं. यही इन केंद्रों की सफलता है." उन्होंने आगे बताया कि न केवल दूल्हा-दुल्हन, बल्कि सास-बहू के संवाद भी इन केंद्रों में हो रहे हैं, जिससे कि भविष्य में शादियां खुशियां वाली साबित हो सके. फिलहाल जो शादियां हो रही हैं, वह जेवरों और रस्मों वाली है, लेकिन शादियों में 2 व्यक्ति और 2 परिवार का मिलन होता है, इसलिए उसे सहेजना जरूरी है.

ट्रेनिंग के बाद भेजे जाएंगे काउंसलर

'तेरे मेरे सपने' प्री मेरिटल कम्युनिकेशन सेंटर को लेकर विजया राहटकर ने आगे कहा कि "इंदौर संभाग के सभी कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह के केंद्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं. इन केंद्रों में काउंसलर, राष्ट्रीय महिला आयोग में ट्रेनिंग के बाद भेजे जाएंगे. जिन पर नियंत्रण और मॉनिटरिंग आयोग की रहेगी."

5 महीने में 75 से ज्यादा जनसुनवाई

विजया राहटकर ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अब संबंधित संभाग और जिलों में पहुंचकर जनसुनवाई की जा रही है. उन्होंने स्वीकार किया कि तत्काल सभी शिकायतों और प्रकरण का निराकरण नहीं होता, लेकिन अधिकांश मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलता है. इंदौर में आज (शुक्रवार) 164 शिकायतों में से अधिकांश शिकायतों को पहले ही निराकरण करने का प्रयास किया है. शेष बची 40 शिकायतों की सुनवाई प्रत्यक्ष की गई है. इनमें से 11 शिकायत सेक्सुअल हैरेसमेंट रेप और अटेम्प्ट टू रेप की भी है. दहेज प्रताड़ना और एसिड अटैक, साइबर क्राइम और अन्य मामलों की शिकायत पर सुनवाई की गई है.

