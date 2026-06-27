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RCA एडहॉक कमेटी का कार्यकाल फिर बढ़ा, 3 महीने में चुनाव कराने के निर्देश, मानव सुथार को मिलेंगे 11 लाख रूपये

RCA एडहॉक कमेटी की एजीएम ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )