RCA एडहॉक कमेटी का कार्यकाल फिर बढ़ा, 3 महीने में चुनाव कराने के निर्देश, मानव सुथार को मिलेंगे 11 लाख रूपये
कमेटी के कार्यकाल को फिर से तीन महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
Published : June 27, 2026 at 9:48 AM IST
जयपुर : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. सहकारी समितियां राजस्थान के रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने राजस्थान खेल (संघों का पंजीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 24(1)(क) के तहत यह आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, एडहॉक कमेटी का कार्यकाल 27 जून 2026 को समाप्त हो रहा था. ऐसे में इसे अगले तीन महीने के लिए बढ़ाते हुए कमेटी को इस अवधि के भीतर RCA की नई कार्यकारिणी के चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं.
राज्य सरकार ने 28 मार्च 2024 को RCA की कार्यकारिणी के चुनाव कराने के उद्देश्य से तीन महीने के लिए एडहॉक कमेटी का गठन किया था. हालांकि तय समय सीमा में चुनाव नहीं हो सके. इसके बाद लगातार 29 जून 2024, 28 सितंबर 2024, 26 दिसंबर 2024, 27 मार्च 2025, 27 जून 2025, 26 सितंबर 2025, 26 दिसंबर 2025 और 28 मार्च 2026 को भी कमेटी का कार्यकाल तीन-तीन महीने के लिए बढ़ाया जाता रहा. अब 27 जून 2026 को समाप्त हो रहे कार्यकाल को फिर से तीन महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
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कार्यकाल बढ़ाने के प्रमुख कारण : पूर्व कार्यकारिणी के वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों की जांच अभी जारी है. विभिन्न जिला क्रिकेट संघों से जुड़े विवादों की जांच पूरी नहीं हुई है, ताकि उपविधियों के अनुसार निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें. वर्तमान क्रिकेट सत्र को देखते हुए खिलाड़ियों के हित में विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताओं का लगातार आयोजन किया जा रहा है. रजिस्ट्रार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि एडहॉक कमेटी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता तो कानूनी शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी. इसलिए प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए तीन महीने का विस्तार दिया गया है.
मानव का सम्मान : एडहॉक कमेटी संयोजक मोहित यादव का कहना है कि राजस्थान के स्पिनर मानव सुथार का चयन भारतीय टेस्ट टीम में किया गया था जिसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ मानव ने शानदार प्रदर्शन किया. जिसके बाद RCA की एडहॉक कमेटी ने मानव को सम्मानित करने का फैसला करते हुए 11 लाख रूपये की इनामी राशि देने का निर्णय किया है. इसके अलावा राजस्थान के युवा तेज गेंदबाज अभिषेक मूंदरा MRF पेस फाउंडेशन के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अकादमी , ब्रिस्बेन दौर पर जायेंगे. इसके साथ ही राज्य के सभी जिला क्रिकेट संघो को खेल गतिविधियों के लिए वार्षिक अनुदान को 5 लाख रूपये से बढाकर 12 लाख रूपये देने का भी निर्णय किया गया.
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