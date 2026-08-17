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संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा का कार्यकाल बढ़ा

वाराणसी: संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा का कार्यकाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 3 साल के लिए बढ़ा दिया है. 22 अगस्त 2023 को कुलपति के रूप में बिहारी लाल शर्मा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था. इसके पहले ही राज्यपाल की तरफ से जारी किए गए आदेश में उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाने का लेटर जारी कर दिया गया है. इसका लेटर सोमवार दोपहर राजभवन से जारी किया गया है जो कि विश्वविद्यालय को मिल गया है.

इस बारे में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी सचिंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि कुलपति के कार्यभार को लेके प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने आभार व्यक्त किया है.

कुलपति ने कहा कि राज्यपाल ने भरोसा करते हुए एक बार फिर से विश्वविद्यालय की कमान दी है. उनके इस विश्वास और भरोसे पर खड़ा उतरते हुए आने वाले 3 सालों में विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करेंगे. विश्वविद्यालय को नैक में A++ की रैंकिंग दिलाना मेरा पहला लक्ष्य होगा. इसके अलावा शिक्षकों और छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए नई शिक्षा नीति के अनुपालन में शिक्षण कार्य कराया जाएगा.