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संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा का कार्यकाल बढ़ा

2023 में प्रदेश की राज्यपाल ने उन्हें यहां के कुलपति के रूप में नियुक्त किया था.

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प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 3:48 PM IST

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वाराणसी: संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा का कार्यकाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 3 साल के लिए बढ़ा दिया है. 22 अगस्त 2023 को कुलपति के रूप में बिहारी लाल शर्मा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था. इसके पहले ही राज्यपाल की तरफ से जारी किए गए आदेश में उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाने का लेटर जारी कर दिया गया है. इसका लेटर सोमवार दोपहर राजभवन से जारी किया गया है जो कि विश्वविद्यालय को मिल गया है.

इस बारे में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी सचिंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि कुलपति के कार्यभार को लेके प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने आभार व्यक्त किया है.

कुलपति ने कहा कि राज्यपाल ने भरोसा करते हुए एक बार फिर से विश्वविद्यालय की कमान दी है. उनके इस विश्वास और भरोसे पर खड़ा उतरते हुए आने वाले 3 सालों में विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करेंगे. विश्वविद्यालय को नैक में A++ की रैंकिंग दिलाना मेरा पहला लक्ष्य होगा. इसके अलावा शिक्षकों और छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए नई शिक्षा नीति के अनुपालन में शिक्षण कार्य कराया जाएगा.

प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के रहने वाले हैं. जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से की है और राजकीय हाई स्कूल से ही मैट्रिक भी पास किया. संस्कृत, ज्योतिष और भारतीय ज्ञान परंपरा में उच्च शिक्षा और शोध की दिशा में उन्होंने कार्य किए हैं और पढ़ाई भी की है.

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कुलपति कार्यकाल बढ़ा
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