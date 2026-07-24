भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. माण्डवी सिंह का कार्यकाल बढ़ा; अग्रिम आदेश तक पद पर बनी रहेंगी
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जारी किए आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 5:09 PM IST
लखनऊ: भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. माण्डवी सिंह का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उन्हें नए कुलपति की नियुक्ति होने और 6 माह की अवधि जारी कर अग्रिम आदेशों तक पद पर बने रहने और कुलपति पद के दायित्वों का निर्वहन जारी रखने के लिए पुनः नियुक्त किया गया है.
इसके पहले जनवरी में बढ़ाया गया था कार्यकाल: गौरतलब हो कि पिछले आदेश 21 जनवरी 2026 के माध्यम से प्रो. माण्डवी सिंह को 6 माह की अवधि और अग्रिम आदेशों तक भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति पद के दायित्वों के निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया था. बता दें उनका ये कार्यकाल अब समाप्त होने ही जा रहा था. लेकिन इस बीच उनका कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है.
राजभवन से जारी किया गया आदेश: राजभवन की तरफ से जारी नए आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने में अभी समय लगने की संभावना है. ऐसे में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. ये अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी.
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