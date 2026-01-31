ETV Bharat / state

हिमाचल में पंचायतीराज प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म, अब इनके हवाले होगी व्यवस्था

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू होने के कारण समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो सके. ऐसे में प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में अस्थायी कमेटियों के गठन का फैसला लिया है. इसे लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.

किन क्षेत्रों में खत्म हुआ कार्यकाल

प्रदेश में सब-डिवीजन केलांग (जिला लाहौल-स्पीति), जिला चंबा के उपमंडल पांगी, जिला कुल्लू की चार ग्राम पंचायतों को छोड़कर शेष सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का पांच वर्षीय कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को पूरा हो गया है. चुनाव न होने की स्थिति में इन संस्थाओं को भंग मान लिया गया है.

ग्राम पंचायतों के लिए बनी कमेटी

पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 140(3) के तहत ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली के लिए कमेटी गठित की गई है. इसमें संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) को चेयरपर्सन बनाया गया है, जबकि पंचायत सचिव को मेंबर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह कमेटी पंचायत के सभी प्रशासनिक और विकास कार्यों को संभालेगी.