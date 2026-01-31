ETV Bharat / state

हिमाचल में पंचायतीराज प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म, अब इनके हवाले होगी व्यवस्था

इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.

Tenure of Panchayati Raj representatives in Himachal is over
हिमाचल में पंचायतीराज प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 8:26 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू होने के कारण समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो सके. ऐसे में प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में अस्थायी कमेटियों के गठन का फैसला लिया है. इसे लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.

किन क्षेत्रों में खत्म हुआ कार्यकाल

प्रदेश में सब-डिवीजन केलांग (जिला लाहौल-स्पीति), जिला चंबा के उपमंडल पांगी, जिला कुल्लू की चार ग्राम पंचायतों को छोड़कर शेष सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का पांच वर्षीय कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को पूरा हो गया है. चुनाव न होने की स्थिति में इन संस्थाओं को भंग मान लिया गया है.

ग्राम पंचायतों के लिए बनी कमेटी

पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 140(3) के तहत ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली के लिए कमेटी गठित की गई है. इसमें संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) को चेयरपर्सन बनाया गया है, जबकि पंचायत सचिव को मेंबर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह कमेटी पंचायत के सभी प्रशासनिक और विकास कार्यों को संभालेगी.

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने जारी की अधिसूचना (NOTIFICATION)

अधिकारियों को पंचायत समितियों का जिम्मा

जहां पंचायत समितियां भंग हुई हैं, वहां अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) पंचायत समिति को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है. सोशल एजुकेशन एंड ब्लॉक प्लानिंग ऑफिसर (SEBPO) को सदस्य बनाया गया है. यदि SEBPO का पद खाली है, तो BDO द्वारा नामित अधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा. पंचायत इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर को मेंबर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है.

जिला परिषदों की नई व्यवस्था

जिन जिलों में जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चेयरपर्सन बनाया गया है. डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर (DDO) सदस्य होंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर (DPO) मेंबर सेक्रेटरी का कार्य संभालेंगे.

केंद्रीय वित्त आयोग की अनुदान राशि के भुगतान के लिए कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी मेकर और चेयरपर्सन चेकर की भूमिका निभाएगा. सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था पंचायत चुनाव होने तक लागू रहेगी.

