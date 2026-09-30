ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल फिर बढ़ाया, आज खत्म हो रहा था समय
आयोग अब मार्च 2027 तक अपने निर्धारित दायित्वों पर काम जारी रख सकेगा.
Published : September 30, 2026 at 8:33 PM IST
जयपुर: प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर काम कर रहे राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल राज्य सरकार ने फिर बढ़ा दिया है. आयोग का चौथी बार कार्यकाल बढ़ाया गया है. आयोग कार्यकाल 30 सितम्बर, 2026 तक था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आयोग का कार्यकाल अब 31 मार्च 2027 तक कर दिया है. आयोग का गठन स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण दिए जाने से जुड़े विषयों के अध्ययन तथा सरकार को अनुशंसाएं देने के उद्देश्य से किया गया था.
इस संबंध में विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव ललित कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया है. आदेश के अनुसार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदनलाल भाटी के अलावा सदस्य मोहन मोरवाल, प्रो राजीव सक्सैना, एडवोकेट गोपाल कृष्णा और पवन मंडाविया का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है. इस तरह आयोग अब मार्च 2027 तक अपने निर्धारित दायित्वों पर काम जारी रख सकेगा. सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि आयोग के आगामी कार्यों से संबंधित टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) अलग से जारी किए जाएंगे. टीओआर जारी होने के बाद आयोग को आगामी अवधि में किन विषयों पर अध्ययन, परीक्षण और अनुशंसा करनी है, इसका दायरा और स्पष्ट होगा.
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9 मई, 2025 को हुआ था आयोग का गठन: दरअसल राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े विषयों पर अध्ययन के लिए राज्य सरकार ने 9 मई 2025 को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का गठन किया था. आयोग का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी वर्ग को दिए जाने वाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना था. आयोग ने अपने गठन के बाद इस विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया. आयोग ने 5 अगस्त को राज्य सरकार को निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित अपनी अनुशंसा भी प्रस्तुत की थी.
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पंचायती राज चुनावों से पहले बढ़ा आयोग का महत्व: राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण से जुड़े विषयों को लेकर आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इधर आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने कार्यकाल बढ़ाए जाने पर राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि कार्यकाल विस्तार से अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता और व्यापकता के साथ अध्ययन एवं परीक्षण करने का अवसर मिलेगा.
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कब–कब बढ़ा कार्यकाल: वहीं निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए राज्य सरकार ने 9 मई, 2025 को सेवानिवृत न्यायाधीश मदनलाल भाटी की अध्यक्षता में आयोग का गठ किया था. पहली बार 31 दिसंबर, 2025 तक कार्यकाल था. उसके बाद दूसरी बार 31 मार्च, 2026 तक किया गया. इसके बाद तीसरी बार 30 मार्च, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक कार्यकाल बढ़ाया गया था.