ETV Bharat / state

ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल फिर बढ़ाया, आज खत्म हो रहा था समय

शासन सचिवालय, जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर काम कर रहे राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल राज्य सरकार ने फिर बढ़ा दिया है. आयोग का चौथी बार कार्यकाल बढ़ाया गया है. आयोग कार्यकाल 30 सितम्बर, 2026 तक था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आयोग का कार्यकाल अब 31 मार्च 2027 तक कर दिया है. आयोग का गठन स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण दिए जाने से जुड़े विषयों के अध्ययन तथा सरकार को अनुशंसाएं देने के उद्देश्य से किया गया था.