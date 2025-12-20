ETV Bharat / state

रेवाड़ी में बिहार की 10 माह की बच्ची के साथ हैवानियत, यूपी के आरोपी ने किया दुष्कर्म

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में एक 10 माह की मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है. दुष्कर्म की शिकार मासूम को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. सूचना के बाद शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है. जल्दी आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा.

बिहार का रहने वाला परिवार : मूलरूप से बिहार का रहने वाला एक परिवार शहर में मजदूरी करता है. उन्होंने शहर थाना क्षेत्र की एक कालोनी में किराये पर कमरा लिया हुआ है. शनिवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे उनकी 10 माह की बेटी घर के बाहर खेल रही थी और माता-पिता कमरे में थे. इसी दौरान पास में ही किराये के कमरे पर रहने वाला उत्तर प्रदेश का एक युवक वहां पहुंचा और बच्ची को उठाकर पास के ही खाली प्लॉट में ले गया. वहां बने एक कमरे में ले जाकर आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गया.

रेवाड़ी में बिहार की 10 माह की बच्ची के साथ हैवानियत (Etv Bharat)

आरोपी शराब के नशे में धुत था : मामले की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया. आरोपी शराब के नशे में धुत था. बच्ची की तबीयत बिगड़ने के कारण उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. शहर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है. डीएसपी हेडक्वार्टर डॉ रविंद्र कुमार ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि 10 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है. सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डीएसपी ने बताया कि बच्ची की हालत ठीक है. इस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जल्द ही आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा.