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खलिया टॉप में प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे पर्यटन कारोबारी, नियमों का उल्लंघन पर वन विभाग ने लगाया जुर्माना

खलिया टॉप अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बुग्यालों, हिमालय की मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं और ट्रैकिंग मार्ग के लिए देश-विदेश के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है. हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं. पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.

खलिया बुग्याल में 30 टैंट मिले. साफ है कि बगैर अनुमति के 18 टैंट लगाए गए. संबंधित टूर ऑपरेटरों का चालान किया गया है. उन पर जुर्माना तय किया जाएगा. -नेहा सौन, एसडीओ, वन विभाग मुनस्यारी-

खलिया टॉप मुनस्यारी की पर्यटन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यहां आने वाले पर्यटकों से स्थानीय कारोबारियों, गाइडों और अन्य लोगों को रोजगार मिलता है. ऐसे में जरूरी है कि पर्यटन गतिविधियां नियमों के तहत संचालित हों, ताकि स्थानीय आजीविका भी सुरक्षित रहे और प्राकृतिक धरोहर को भी नुकसान न पहुंचे.

विशेषज्ञों के मुताबिक, उच्च हिमालयी बुग्याल बेहद संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है. यहां अनियंत्रित पर्यटन, प्लास्टिक कचरा, खुले में छोड़ा गया अपशिष्ट और अनियोजित निर्माण प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्यजीवों के आवास को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या, ठहरने की व्यवस्था और कचरा निस्तारण के लिए स्पष्ट नियमों का पालन जरूरी है.

खलिया टॉप क्षेत्र में टेंट लगाकर पर्यटकों को ठहराने की व्यवस्था की जाती है. हालांकि, सिर्फ 12 टैंट लगाने की अनुमति दी जाती है. लेकिन निरीक्षण के दौरान 30 टैंट लगे हुए पाए गए. वन विभाग के औचक निरीक्षण के दौरान टेंट संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जांच भी की. ऐसे में अनुमति की शर्तों और वास्तविक स्थिति की जांच महत्वपूर्ण हो गई है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

भारत के व्यापारी की चीन मं बिगड़ी तबीयत: भारत-चीन सीमांत व्यापार के सिलसिले में चीन की तकलाकोट मंडी गए उत्तराखंड के एक भारतीय व्यापारी की तबीयत अचानक गंभीर रूप से बिगड़ गई. व्यापारी को लकवा पड़ने के बाद चीनी चिकित्सकों ने उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने की पुष्टि की है. चिकित्सकों ने उनकी सर्जरी की जरूरत बताई है. गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट कर भारत लाने और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया है.

जानकारी के मुताबिक, पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र के गर्थ्यांग गांव निवासी प्रेम सिंह गुंज्याल भारत-चीन सीमांत व्यापार के सिलसिले में चीन की तकलाकोट मंडी गए हुए थे. इसी दौरान दो दिन पूर्व अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें लकवा पड़ गया. इसके बाद उन्हें स्थानीय चिकित्सकों के पास ले जाया गया. चीनी चिकित्सकों ने जांच के बाद उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने की जानकारी दी और सर्जरी कराने की जरूरत बताई. ऐसी स्थिति में उन्हें जल्द से जल्द विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उपचार दिलाना जरूरी है.

व्यापारी की गंभीर हालत के बीच उन्हें सुरक्षित भारत लाना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बन गया. भारत-चीन सीमा को जोड़ने वाले लिपुलेख मार्ग पर भारी बर्फ जमा होने के कारण आवाजाही प्रभावित थी. इससे बीमार व्यापारी को समय पर भारतीय क्षेत्र में लाकर अस्पताल पहुंचाने को लेकर परिजनों की चिंता बढ़ गई. उन्होंने प्रशासन से मार्ग को जल्द खोलने और हेलीकॉप्टर के माध्यम से व्यापारी को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाने की मांग की.

भारत-चीन सीमा क्षेत्र में स्थित लिपुलेख मार्ग को खोलने के लिए आईटीबीपी, सेना और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के सहयोग से प्रयास किए गए हैं. संयुक्त प्रयासों से मार्ग खोल दिया गया है और बीमार व्यापारी को लिपुलेख लाया जा रहा है. व्यापारी को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए देहरादून स्थित आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क किया गया है. प्रशासन की कोशिश है कि व्यापारी को जल्द से जल्द भारत लाकर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.

-आशीष जोशी, उपजिलाधिकारी धारचूला-

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