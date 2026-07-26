श्रावणी मेले की सबसे खास तैयारी! देवघर का टेंट सिटी बनेगा श्रद्धालुओं का नया आशियाना
श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के ठहरने और आराम की व्यवस्था के लिए टेंट सिटी तैयार की जा रही है.
Published : July 26, 2026 at 5:20 PM IST
देवघर: राजकीय श्रावणी मेले को लेकर पूरे देवघर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं. सड़क, रेलवे स्टेशन और बाबा मंदिर परिसर के आसपास सौंदर्यीकरण और साज-सज्जा का कार्य लगभग पूरा हो चुका है. वही, लाखों श्रद्धालुओं के ठहरने और विश्राम की व्यवस्था को लेकर इस साल भी देवघर में भव्य टेंट सिटी तैयार की जा रही है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनने वाली है.
श्रद्धालुओं के लिए बेहतर ठहराव की व्यवस्था
करीब तीन से चार किलोमीटर के दायरे में कोठिया, बाघमारा और शिवलोक परिसर में बृहद स्तर पर टेंट सिटी विकसित की जा रही है. यहां डुप्लेक्स टेंट, हॉलनुमा टेंट समेत विभिन्न प्रकार के आवासीय टेंट बनाए जा रहे हैं. आधुनिक सुविधाओं से लैस यह टेंट सिटी न केवल क्षेत्र की खूबसूरती बढ़ा रही है बल्कि श्रद्धालुओं के लिए बेहतर ठहराव की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएगी.
श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान
टेंट निर्माण और साज-सज्जा का काम देख रहे ठेकेदार स्नेहशीष भट्टाचार्य ने बताया कि टेंट सरकारी और निजी, दोनों स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं. सरकारी टेंटों में श्रद्धालु नि:शुल्क ठहर सकेंगे जबकि निजी टेंटों में निर्धारित शुल्क के साथ आवास की सुविधा मिलेगी. उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं.
नि:शुल्क या कम खर्च पर बेहतर सुविधा
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि टेंट सिटी की व्यवस्था से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी. होटल का अधिक किराया चुकाने की बजाय श्रद्धालु कम खर्च या नि:शुल्क बेहतर सुविधाओं के बीच रात्रि विश्राम कर सकेंगे. विशेषकर बारिश के मौसम को देखते हुए वॉटरप्रूफ पंडाल श्रद्धालुओं के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे.
टेंट सिटी में स्वयंसेवकों और सुरक्षा गार्डों की तैनाती
जिला प्रशासन के मुताबिक, 25 जुलाई तक सभी टेंट और पंडाल पूरी तरह तैयार हो जाएंगे. इसके बाद इनमें बिजली, शौचालय, बेड, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी. इसके साथ ही टेंट सिटी में स्वयंसेवकों और सुरक्षा गार्डों की भी तैनाती रहेगी ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उनके सामान की निगरानी भी हो सके.
हर साल की तरह इस बार भी श्रावणी मेले के दौरान करीब एक महीने तक टेंट सिटी श्रद्धालुओं के ठहरने का प्रमुख केंद्र रहेगी. अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि इस साल की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं और उन्हें कितनी बेहतर सुविधाएं मिल पाती हैं.
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