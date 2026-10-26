ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में गरमाया माहौल: नियमितीकरण की मांग को लेकर गेस्ट टीचर्स का चंडीगढ़ कूच, पुलिस ने रोकी राह

कुरुक्षेत्र: जिले के शाहाबाद में अपनी सेवा को नियमित कराने की मांग को लेकर संघर्षरत अतिथि अध्यापक (गेस्ट टीचर्स) और पुलिस प्रशासन आमने-सामने आ गए हैं. शिक्षकों की न्याय यात्रा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर दी है.

चंडीगढ़ जाना चाहता थे शिक्षकः अतिथि अध्यापक अपनी लंबित नियमितीकरण की मांगों के समर्थन में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं. इसी कड़ी में गेस्ट टीचर्स ने कल देर रात शाहाबाद स्थित ऐतिहासिक उधम सिंह स्मारक पर अपना रात्रि पड़ाव डाला था. आज जैसे ही यहां से उनका काफिला कड़े संकल्प के साथ चंडीगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाला था. हालांकि, कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने पहले ही कड़े प्रबंध कर लिए थे और मार्ग में भारी पुलिस बल तैनात कर बैरिकेडिंग कर दी, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है.

शिक्षकों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोपः गेस्ट टीचर एसोसिएशन के सदस्य कुलदीप सिंह का कहना है कि "शिक्षकों का मुख्य आरोप है कि उनकी सेवा नियमित करने के संबंध में अदालत के स्पष्ट निर्देश और निर्णय आ चुके हैं, इसके बावजूद पिछले चार महीनों से सरकार और संबंधित विभाग इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. शिक्षकों का तर्क है कि तीन साल की पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें स्थायी करने से जुड़े न्यायालय के फैसलों को अब और अधिक विलंब किए बिना तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए."

नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि अध्यापकों का आंदोलन (ETV Bharat)

'बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन कोरे मौखिक आश्वासन मंजूर नहीं': शाहाबाद में रोके जाने के बाद शिक्षकों के तेवर काफी कड़े नजर आ रहे हैं. प्रदर्शनकारी गेस्ट टीचर्स ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि वे प्रशासन के साथ बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं, परंतु अब केवल कोरे मौखिक आश्वासनों से उनका संतोष नहीं होने वाला है. जब तक सरकार की ओर से उनकी मांगों के समर्थन में कोई पुख्ता और लिखित गारंटी नहीं दी जाती, तब तक वे अपने इस आंदोलन को पीछे नहीं हटाएंगे. फिलहाल शाहाबाद क्षेत्र में प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है.