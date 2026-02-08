ETV Bharat / state

झारखंड में शहरी निकाय चुनाव 2026 को लेकर सत्ताधारी दलों में बढ़ी तल्खी, जानिए क्यों बढ़ रहीं दूरियां

रांची: झारखंड में शहरी निकाय चुनाव इस बार दलीय प्रतीक के बिना हो रहे हैं, लेकिन राज्य की सत्ताधारी पार्टियां इसे लेकर पूरी तरह गंभीर हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी बढ़ती दिख रही है, जबकि दोनों दल महागठबंधन का हिस्सा हैं.

दलीय आधार पर नहीं हो रहा चुनाव, फिर भी गठबंधन में दिख रही बेचैनी

झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने दावा किया है कि राज्य के अधिकांश शहरी निकायों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत तय है. उन्होंने रांची के पिछले चुनाव का हवाला देते हुए कहा, “शहरों में हम कितने मजबूत हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि पिछले निकाय चुनाव में हमारा प्रदर्शन कैसा रहा था. कांग्रेस समर्थित मेयर उम्मीदवार रमा खलखो पहले मेयर रह चुकी हैं और दूसरी बार साजिश रचकर उन्हें हराया गया था.”

शहजादा अनवर ने आगे कहा, “हमारे डिप्टी मेयर उम्मीदवार डॉ. राजेश गुप्ता छोटू ने 60 हजार से अधिक वोट हासिल किए थे. मानगो में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में बन्ना को हार के बावजूद एक लाख से अधिक वोट मिले थे. इसी तरह मेदिनीनगर में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की बेटी, बोकारो में विधायक श्वेता सिंह और धनबाद में पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जैसी मजबूत नेता कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगी. हजारीबाग में पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह का जनाधार भी हमारे प्रत्याशियों को मजबूती देगा.”

झामुमो का पलटवार, आंकड़े गिनाने वाले भूल गए अपना प्रदर्शन

कांग्रेस नेता के इन दावों पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर, इसका फैसला शहरी निकाय की जनता करेगी. यह सही है कि मेयर-अध्यक्ष जैसे एकल पदों पर गठबंधन हो सकता था, लेकिन सहयोगी दल ने इसकी कोशिश नहीं की. इसके बजाय एकतरफा तरीके से सभी जगह कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार खड़े कर दिए गए.