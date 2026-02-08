झारखंड में शहरी निकाय चुनाव 2026 को लेकर सत्ताधारी दलों में बढ़ी तल्खी, जानिए क्यों बढ़ रहीं दूरियां

झारखंड में शहरी निकाय चुनाव 2026 को लेकर सत्ताधारी दलों में बढ़ी तल्खी, जानिए क्यों बढ़ रहीं दूरियां
झारखंड नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं. लेकिन इसमें सभी पार्टी सक्रिय हैं और सत्ताधारी दलों में दूरियां बढ़ रही हैं.
Published : February 8, 2026 at 4:04 PM IST
रांची: झारखंड में शहरी निकाय चुनाव इस बार दलीय प्रतीक के बिना हो रहे हैं, लेकिन राज्य की सत्ताधारी पार्टियां इसे लेकर पूरी तरह गंभीर हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी बढ़ती दिख रही है, जबकि दोनों दल महागठबंधन का हिस्सा हैं.
दलीय आधार पर नहीं हो रहा चुनाव, फिर भी गठबंधन में दिख रही बेचैनी
झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने दावा किया है कि राज्य के अधिकांश शहरी निकायों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत तय है. उन्होंने रांची के पिछले चुनाव का हवाला देते हुए कहा, “शहरों में हम कितने मजबूत हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि पिछले निकाय चुनाव में हमारा प्रदर्शन कैसा रहा था. कांग्रेस समर्थित मेयर उम्मीदवार रमा खलखो पहले मेयर रह चुकी हैं और दूसरी बार साजिश रचकर उन्हें हराया गया था.”
शहजादा अनवर ने आगे कहा, “हमारे डिप्टी मेयर उम्मीदवार डॉ. राजेश गुप्ता छोटू ने 60 हजार से अधिक वोट हासिल किए थे. मानगो में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में बन्ना को हार के बावजूद एक लाख से अधिक वोट मिले थे. इसी तरह मेदिनीनगर में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की बेटी, बोकारो में विधायक श्वेता सिंह और धनबाद में पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जैसी मजबूत नेता कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगी. हजारीबाग में पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह का जनाधार भी हमारे प्रत्याशियों को मजबूती देगा.”
झामुमो का पलटवार, आंकड़े गिनाने वाले भूल गए अपना प्रदर्शन
कांग्रेस नेता के इन दावों पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर, इसका फैसला शहरी निकाय की जनता करेगी. यह सही है कि मेयर-अध्यक्ष जैसे एकल पदों पर गठबंधन हो सकता था, लेकिन सहयोगी दल ने इसकी कोशिश नहीं की. इसके बजाय एकतरफा तरीके से सभी जगह कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार खड़े कर दिए गए.
मनोज पांडेय ने कांग्रेस के आंकड़ों का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग आंकड़े गिना रहे हैं, वे भूल गए कि रांची में झामुमो की मेयर उम्मीदवार वर्षा गाड़ी को साजिश रचकर कैसे हराया गया था. डिप्टी मेयर के लिए अशरफ चुन्नू को भी लगभग 60 हजार वोट मिले थे, यह पार्टी का अपना वोट था. उन्होंने कहा कि हमारा जनाधार पहले से ज्यादा बढ़ा है. हेमंत सरकार के छह वर्षों में शहरी जनता ने देखा है कि सुविधाएं कैसे बढ़ी हैं. शहरी विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शहरों की सूरत बदल रही है. फ्लाईओवर का जाल बिछ रहा है. अब ज्यादा समय नहीं बचा है, सबको पता चल जाएगा कि शहरों में किसकी कितनी ताकत है.
'सत्ता के लिए एकजुट, सिद्धांतों में नहीं समन्वय'
रांची के वरिष्ठ पत्रकार मधुकर जो प्रदेश की राजनीति पर गहरी नजर रखते हैं, ने कहा कि, “आज झामुमो, कांग्रेस और राजद ये तीनों दल सिर्फ सत्ता के लिए एकजुट हैं. इनकी नीतियों, सिद्धांतों और सोच में कोई समन्वय नहीं है. ऐसे में आपसी लाभ के लिए ये दल एक-दूसरे पर बयानबाजी भी करते हैं और साथ रहकर सत्ता का भोग भी करते हैं. शहरी निकाय चुनाव में भी यही दिख रहा है.”
राज्य के शहरी इलाकों में इस बार गठबंधन के बावजूद आपसी तनाव साफ नजर आ रहा है. चुनावी नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि शहरों में असल ताकत किसकी है.
