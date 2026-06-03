करनाल बॉबी हत्याकांड में 8 दिन बाद पिघली तल्खियां, अंतिम संस्कार करने पर बनी सहमति
करनाल में बॉबी का अब अंतिम संस्कार होगा. पुलिस और परिजनों के बीच वार्ता के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए.
Published : June 3, 2026 at 4:33 PM IST
करनाल: इंद्री क्षेत्र के नन्हेड़ा गांव में 22 वर्षीय बॉबी की हत्या 8 दिन पहले हुई थी. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की शर्त के साथ शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था.
पुलिस के आश्वासन के बाद संस्कार करने पर सहमतिः हत्या के आखिरकार आठ दिन बाद गतिरोध समाप्त हो गया है. लगातार विरोध और न्याय की मांग पर अड़े परिजनों ने अब पुलिस के आश्वासन के बाद बॉबी का शव लेने और अंतिम संस्कार करने का फैसला कर लिया है. पोस्टमार्टम रूम के बाहर चल रही बातचीत के दौरान पुलिस अधिकारियों और समाज के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी, जिसके बाद माहौल में कुछ नरमी देखने को मिली.
सवालों के घेरे में मौत, न्याय की मांग पर डटा रहा परिवार: बॉबी का शव आठ दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में मिला था. परिजनों ने हत्या के साथ-साथ चेहरे पर तेजाब डालने और बेरहमी से मारपीट किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी और परिवार लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था.
पहली रिपोर्ट पर उठे संदेह, पीजीआई तक पहुंचा मामला: मृतक के परिजन शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे. इसी वजह से मामले को आगे बढ़ाते हुए शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया. परिवार का कहना था कि मौत से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं और सच्चाई सामने आनी चाहिए.