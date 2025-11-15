प्रॉपर्टी कारोबारी की आत्महत्या के बाद सुवासरा में तनाव, भू-माफिया आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर
प्रॉपर्टी कारोबारी मनीष कुमार व्यास ने शुक्रवार शाम कर ली थी आत्महत्या. आरोप है कि भू-माफिया ने प्रॉपर्टी डीलर से हड़प लिए थे 54 लाख.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 10:58 PM IST
मंदसौर: स्थानीय भू-माफियाओं से तंग आकर सुवासरा के प्रॉपर्टी कारोबारी द्वारा आत्महत्या करने के मामले ने शनिवार को जमकर तूल पकड़ लिया. घटना के विरोध में आज सुवासरा शहर दिन भर बंद रहा. स्थानीय लोग दोपहर बाद तक मृतक के शव को सड़क पर रखकर हंगामा करते रहे. इस मामले में स्थानीय लोग मृतक के सुसाइड नोट के आधार पर भू-माफिया के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात पर अड़े रहे.
दोपहर बाद पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और तत्काल पूरे मामले की जांच के बाद आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया. करीब चार घंटे चले हंगामे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर आक्रोशित लोग शांत हुए. इसके बाद शाम के वक्त प्रॉपर्टी कारोबारी मनीष व्यास का अंतिम संस्कार हुआ.
प्रॉपर्टी कारोबारी मनीष कुमार व्यास ने शुक्रवार की शाम कर कर ली थी आत्महत्या
सुवासरा के प्रॉपर्टी कारोबारी मनीष कुमार व्यास ने शुक्रवार की शाम सुवासरा रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने प्रॉपर्टी कारोबार के मसले पर शहर के भू-माफिया अमजद पठान और उसके भाई आजाद और शेर जमाल द्वारा प्रॉपर्टी सौदे में 54 लाख रुपये हड़प लेने का आरोप लगाया था.
सुसाइड नोट में उसने लिखा कि अमजद पठान ने उसके साथ धोखा किया है. इसकी वजह से प्रॉपर्टी कारोबार में उसके द्वारा खरीदी बिक्री के सौदों में वह लोगों को उधारी के पैसे नहीं दे पा रहा है. रोजाना लोग उसे तंग कर रहे हैं, इसलिए मानसिक रूप से परेशान होकर वह आत्महत्या कर रहा है. उसने अमजद पठान और उसके परिजनों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी बात सुसाइड नोट में लिखी है.
स्थानीय लोग आरोपियों पर हत्या केस दर्ज करने व उनके मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े रहे
इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और आज पोस्टमार्टम के बाद लोग प्रॉपर्टी कारोबारी का शव लेकर सड़कों पर उतर आए. उन्होंने शहर को बंद कर कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. स्थानीय लोग आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के साथ ही उनके मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े रहे.
हालांकि इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया. लेकिन स्थानीय लोग कार्रवाई करने के बाद ही अंतिम संस्कार करने की मांग पर अड़े रहे. दोपहर बाद क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग और सीतामऊ एसडीएम शिवानी गर्ग मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. लेकिन लोग इसके बावजूद नहीं माने.
प्रशासनिक अमले ने अमजद पठान के प्रॉपर्टी की जांच कर अवैध घर पर चलाया बुलडोजर
थोड़ी ही देर बाद प्रशासनिक अमले ने अमजद पठान के प्रॉपर्टी की जांच कर अवैध घर पर पहुंच कर बुलडोजर से उसके घर को जमींदोज कर दिया. लोगों ने तीनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. इस पर प्रशासन ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया तब जाकर आक्रोशित लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ. प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर देर शाम प्रॉपर्टी कारोबारी का अंतिम संस्कार किया गया.
जानकारी के मुताबिक सुवासरा के अमजद पठान की कई अवैध संपत्तियों हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रह चुका है. राजनीति की आड़ में उसने कई अवैध संपत्तियां खड़ी की और इलाके में उसके नाम की दहशत भी थी. मनीष व्यास भी अमजद पठान और उसके भाई आजाद के साथ ही प्रॉपर्टी का काम करता था. उनके द्वारा मनीष के 54 लाख रुपए हड़प लेने की भी बात सामने आई थी.
सीतामऊ एसडीएम ने कहा, कारोबार संबंधी सभी पहलुओं पर की जा रही है जांच
सीतामऊ एसडीएम शिवानी गर्ग ने बताया "मामले की शिकायत के बाद प्रॉपर्टी कारोबारी अमजद पठान और उसके भाई आजाद और शेर जमाल की प्रॉपर्टी की जांच की गई है. फौरी तौर पर हुई जांच में तीनों की कई अवैध संपत्तियां सामने आई हैं. उनके कारोबार संबंधी सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. चोमहला रोड पर शासकीय जमीन पर बने उसके मकान की बात सामने आने के बाद नोटिस देकर बुलडोजर से उसके घर को गिराया गया है. बाकी के सभी मुद्दों पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी."