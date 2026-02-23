JNU में ‘समता जुलूस’ के दौरान तनाव, VC के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, पत्थरबाजी में कई घायल
‘समता जुलूस’ विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित के पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में दिए गए बयानों के विरोध में निकाला गया था.
February 23, 2026
February 23, 2026
नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में रविवार देर रात जेएनयू छात्रसंघ द्वारा निकाले गए ‘समता जुलूस’ के दौरान कैंपस का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. प्रदर्शन के बाद दो छात्र गुटों के आमने-सामने आने से झड़प और पत्थरबाजी की घटना हुई. इसमें कई छात्रों के घायल हो गए. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
क्यों निकाला गया समता जुलूस
‘समता जुलूस’ विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित के पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में दिए गए बयानों के विरोध में निकाला गया था. छात्रसंघ का आरोप है कि कुलपति ने एक हालिया पॉडकास्ट में ‘यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस’ को अनावश्यक और तर्कहीन बताया. साथ ही, दलित समुदाय से जुड़े मुद्दों पर की गई टिप्पणी को छात्रों ने अपमानजनक और संवेदनहीन करार दिया है. छात्रसंघ अध्यक्ष अदिती मिश्र ने कहा कि ऐसे बयान शिक्षा संस्थानों में सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय जैसे सार्वजनिक संस्थान में बैठे पदाधिकारियों को संवेदनशील भाषा और दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.
कुलपति पर लगाए गए आरोप
प्रदर्शन के दौरान छात्रसंघ ने कुलपति पर प्रशासनिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए. छात्रों का दावा है कि कुलपति के पूर्व कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी, जिसमें वेतन वृद्धि रोकने जैसी सजा शामिल थी. छात्रसंघ का कहना है कि उनके पास संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं और वह इन्हें सार्वजनिक करेंगे. हालांकि इन आरोपों पर कुलपति या विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
कैंपस की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय की बुनियादी सुविधाओं पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि कई हॉस्टलों में लिफ्ट काम नहीं कर रही हैं, स्टाफ की भारी कमी है और कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है. छात्रसंघ का आरोप है कि गैर-शैक्षणिक स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया में भी पारदर्शिता की कमी है. उनका कहना है कि कैंपस में सफाई, रखरखाव और तकनीकी सुविधाओं को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा.
पत्थरबाजी से बिगड़ा माहौल
रविवार देर रात साबरमती टी-पॉइंट से ईस्ट गेट तक निकाले जा गए मार्च के दौरान कुछ छात्र संगठनों के बीच नारेबाजी और बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई. इस दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई. छात्रसंघ ने आरोप लगाया कि आंदोलन को बाधित करने के लिए हमला किया गया, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से भी अलग दावे किए जा रहे हैं.
छात्रों की प्रमुख मांगें
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपनी मांगों की सूची जारी की है, जिनमें कुलपति से सार्वजनिक माफी, कुलपति का इस्तीफा, रस्टिकेशन आदेशों और सीपीओ मैनुअल की वापसी, हॉस्टल और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार, विश्वविद्यालय में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना मांगें शामिल हैं.
