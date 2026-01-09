ETV Bharat / state

वेनेजुएला संकट से यूपी के निर्यातकों की टेंशन बढ़ी; करोड़ों का ऑर्डर रुका, फियो के AD बोले- बाजील बड़ा बाजार

कानपुर : अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव से आस-पास के देशों संग भारत का निर्यात कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो गया है. मौजूदा समय में भारत से दवाइयां, सेफ्टी इक्विपमेंट, खाद्य पदार्थ भेजा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब कारोबार पूरी तरह ठप है. जिसके चलते यूपी के निर्यातकों के लिए काफी चुनौती भरा समय है.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि बहुत अधिक उत्पाद भले ही भारत से वेनेजुएला न जाते हों, लेकिन आसपास के देशों जैसे टोको, ब्राजील समेत अन्य के लिए जो सप्लाई चैन है वह प्रभावित हो गई है. उन देशों तक उत्पाद न पहुंचने से भारतीय और खासतौर से यूपी के निर्यातकों के लिए काफी चुनौती भरा समय है.

उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में भारत से दवाइयां, सेफ्टी इक्विपमेंट, रेडिमेड गारमेंट, कुछ खाद्य पदार्थ भेजा जाता है. उन्होंने बताया कि हमारा निर्यात वेनेजुएला के साथ कम है, लेकिन अन्य देशों के साथ जैसे की ब्राजील एक बड़ा बाजार है. करीब 200 से 500 करोड़ रुपये तक का ऑर्डर रुका हुआ है. हर साल करीब 1000 करोड़ का माल एक्सपोर्ट होता है. पिछले करीब एक माह से ऑर्डर नहीं जा रहा है. माना जा रहे कि करीब 200 करोड़ रुपये के आस-पास नुकसान हुआ है.

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि ब्राजील एक बड़ा बाजार है. कानपुर से कई उत्पाद सीधे ब्राजील को भेजे जाते हैं. इनमें चमड़े के उत्पाद, बैग, शूज आदि शामिल हैं. वेनेजुएला में जिस तरह स्थितियां बदली हैं उन्हें देखते हुए फिलहाल अभी निर्यातकों को केवल इंतजार करना होगा.