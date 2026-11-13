सवाई माधोपुर गोलीकांड: SUV से आए बदमाशों ने बरसाई गोलियां, चाय की दुकान पर बैठे युवक को मारी गोली
पुलिस घटना के पीछे चुनाव के दौरान हुई आपसी रंजिश को प्रमुख कारण मान रही है. तीन आरोपियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है.
Published : November 13, 2026 at 8:15 AM IST
सवाईमाधोपुर: सूरवाल थाना क्षेत्र के लोरवाड़ा गांव में चुनावी चर्चा के दौरान चाय की थड़ी पर फायरिंग हो गया, जिससे वहां सनसनी फैल गई. SUV में सवार तीन युवकों ने थड़ी पर बैठे एक युवक पर फायर कर दिया, जिससे उसके पैर में गोली लग गई. घायल को जिला अस्पताल से गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है. पुलिस ने 3 घंटे में तीनों आरोपियों को बोली थाना क्षेत्र के बंधावल गांव से डिटेन कर गाड़ी को जब्त कर लिया है.
सूरवाल थाना अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि घटना दोपहर करीब ढाई बजे की है. लोरवाड़ा गांव में थड़ी पर कुछ लोग पंचायत चुनाव की चर्चा कर रहे थे. इस बीच ब्लैक कलर की SUV में आए तीन लोगों ने वहां बैठे अमर सिंह गुर्जर पर फायरिंग कर दी. उसके पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया.
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मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी सूरवाल थाना पुलिस को दी और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत होने के कारण घायल को जयपुर के लिए रेफर कर दिया. थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देशन के बाद थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवा दी.
उन्होंने बताया कि लोरवाड़ा गांव का ही अविनाश उर्फ राजू पंडित फायरिंग का मुख्य आरोपी था. पुलिस ने तीन घंटे में ही मुख्य आरोपी सहित फायरिंग करने वाले तीनों बदमाशों को बोली थाना क्षेत्र के बंधावल गांव से डिटेन कर लिया. पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग की है. पुलिस टीम ने फायरिंग के दौरान इस्तेमाल में ली गई गाड़ी को भी जब्त कर लिया है.
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