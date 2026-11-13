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सवाई माधोपुर गोलीकांड: SUV से आए बदमाशों ने बरसाई गोलियां, चाय की दुकान पर बैठे युवक को मारी गोली

फायरिंग की घटना के बाद मौके पर मौजूद भीड़ ( ETV Bharat Sawaimadhpur )

सवाईमाधोपुर: सूरवाल थाना क्षेत्र के लोरवाड़ा गांव में चुनावी चर्चा के दौरान चाय की थड़ी पर फायरिंग हो गया, जिससे वहां सनसनी फैल गई. SUV में सवार तीन युवकों ने थड़ी पर बैठे एक युवक पर फायर कर दिया, जिससे उसके पैर में गोली लग गई. घायल को जिला अस्पताल से गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है. पुलिस ने 3 घंटे में तीनों आरोपियों को बोली थाना क्षेत्र के बंधावल गांव से डिटेन कर गाड़ी को जब्त कर लिया है.