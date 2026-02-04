ETV Bharat / state

अंतिम संस्कार को लेकर दुर्ग के जंजगिरी में तनाव, पुलिस की सूझबूझ से टला विवाद

पाटन एसडीओपी अनूप लकड़ा के मुताबिक, गांव के एक मुस्लिम परिवार की महिला का निधन हो गया था. परिवार के लोग महिला को उसी स्थान पर दफनाना चाहते थे, जहां उनके पूर्वजों को वर्षों से दफनाया जाता रहा है. लेकिन जांच में सामने आया कि वह जमीन अब निजी स्वामित्व में है, और उसे दूसरे व्यक्ति को बेचा जा चुका है. एक समुदाय के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे. इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया.

दुर्ग: ग्राम जंजगिरी में एक महिला के अंतिम संस्कार को लेकर उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब दफनाने की जगह को लेकर दो समुदाय आमने-सामने आ गए. मौके पर विवाद इतना बढ़ गया कि गांव में एहतियातन पुलिस बल को तैनात करना पड़ा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी.

शव दफनाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. हमने सभी को समझाया जिसके बाद लोग दूसरी जगह शव दफनाए जाने को लेकर तैयार हो गए. पुलिस की सूझबूझ से बड़ा विवाद टल गया: अनूप लकड़ा, एसडीओपी पाटन

मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के लोग

घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और निजी जमीन पर दफनाने का विरोध जताया. उन्होंने मांग की कि निजी स्वामित्व वाली भूमि पर किसी भी प्रकार का अंतिम संस्कार न किया जाए. विरोध के चलते गांव में माहौल गर्माने लगा, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया.

पाटन एसडीओपी का बयान

पाटन एसडीओपी अनूप लकड़ा ने बताया कि स्थिति को देखते हुए दोनों पक्षों से बातचीत की गई और समझाइश दी गई. शव दफनाने आए पक्ष के परिवार वालों को स्पष्ट किया गया कि जिस स्थान पर दफनाने की तैयारी थी, वह अब प्राइवेट जमीन है, इसलिए वहां अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी जा सकती. पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में आपसी सहमति से महिला को दूसरे स्थान पर दफनाया गया, जिससे संभावित बड़ा विवाद टल गया.

फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस निगरानी जारी है. वहीं, मुस्लिम परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में स्थायी कब्रिस्तान के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न बने.

