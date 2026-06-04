गिरिडीह के जमुआ में तनाव, पथराव मामले में प्राथमिकी दर्ज, 8 अभियुक्त गिरफ्तार, इलाके में पुलिसबल तैनात
गिरिडीह के जमुआ में तनाव की स्थिति है. एक धार्मिक स्थल पर पथराव के बाद पुलिस लगातार कैंप किए हुए है.
Published : June 4, 2026 at 3:54 PM IST
गिरिडीह: जमुआ थाना क्षेत्र के तीनमहुआ गांव में 29 मई को प्रतिबंधित पशु का सिर मिलने के बाद से पिछले छह दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी. 3 जून को कुछ लोगों द्वारा स्थानीय धार्मिक स्थल पर पथराव किए जाने से माहौल और बिगड़ गया. हालांकि, प्रशासन और पुलिस के त्वरित हस्तक्षेप से कुछ घंटों में स्थिति नियंत्रण में आ गई.
प्रशासन की सख्ती, 8 गिरफ्तार
घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ. बिमल कुमार ने मौके पर अधिकारियों को भेजा. खोरी महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने पुष्टि की कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
पथराव में चौकीदार भी घायल
धार्मिक स्थल पर पथराव की घटना के बाद डीसी रामनिवास यादव एवं एसपी डॉ बिमल कुमार ने न सिर्फ पूरी घटना की जानकारी ली बल्कि तुरंत ही पुलिस पदाधिकारी के साथ कई थाना की पुलिस को भी मौके पर भेजा. बुधवार की शाम से गुरुवार की सुबह तक खोरी महुआ एसडीपीओ के साथ कई पदाधिकारी तैनात रहे. स्थिति को देखते हुए दूसरे जिले से भी पदाधिकारी को यहां पर प्रतिनियुक्त किया गया. एएसपी बिरेन्द्र कुमार चौधरी भी यहां पर प्रतिनियुक्ति पर है.
दो दर्जन से ज्यादा बाइक जब्त
प्रशासन ने माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. अब तक दो दर्जन से अधिक बाइकों को जब्त किया जा चुका है. डीसी और एसपी के निर्देश पर अधिकारी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं.
तनाव कैसे बढ़ा?
स्थानीय लोगों का कहना है कि 29 मई को प्रतिबंधित पशु का सिर मिलने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया. लोगों ने पशु वध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. जमुआ इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया था, लेकिन गिरफ्तारी न होने से लोगों का गुस्सा बढ़ता गया. बाहरी तत्वों के शामिल होने से स्थिति बिगड़ी और बुधवार शाम को मस्जिद पर पथराव की घटना हो गई. भीड़ को नियंत्रित करने पहुंचे चौकीदार पर भी पथराव किया गया.
शांति की अपील, अफवाहों से बचें
इस मामले एएसपी बिरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि प्रतिबंधित पशु का कटा हुआ सिर मिलने की घटना के बाद बाहरी लोगों के पहुंचने से माहौल बिगड़ा. यहां मस्जिद पर पथराव किया गया तो भीड़ को नियंत्रित करने पहुंचे चौकीदार पर पथराव किया गया. चौकीदार घायल है. पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है. लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं दें.
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