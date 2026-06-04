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गिरिडीह के जमुआ में तनाव, पथराव मामले में प्राथमिकी दर्ज, 8 अभियुक्त गिरफ्तार, इलाके में पुलिसबल तैनात

मौके पर तैनात पुलिसबल ( ETV Bharat )