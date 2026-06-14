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हांसी में महाराजा आरूट द्वार को लेकर तनातनी, राव तुलाराम द्वार बनाने की उठी मांग

हरियाणा के हांसी में महाराजा आरूट स्वागत द्वार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है.

Tension in Hansi over Maharaja Aarut Gate demand raised for the construction of Rao Tularam Gate
हांसी में महाराजा आरूट द्वार को लेकर तनातनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 14, 2026 at 9:02 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 9:23 PM IST

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हांसी : हरियाणा के हांसी में दिल्ली रोड पर प्रस्तावित महाराजा आरूट स्वागत द्वार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. दिल्ली रोड स्थित राव तुलाराम चौक के समीप प्रस्तावित महाराजा आरूट स्वागत द्वार को लेकर यादव समाज दो गुटों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है. एक गुट सर्व पंजाबी समाज के साथ मिलकर राव तुलाराम चौक के साथ आरूट द्वार निर्माण का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा गुट उसी स्थान के निकट शहीद राजा राव तुलाराम के नाम से द्वार बनाए जाने की मांग कर रहा है.

यादव समाज के गुट आमने-सामने : हांसी में दिल्ली रोड पर प्रस्तावित महाराजा अरुट स्वागत द्वार को लेकर यादव समाज के दो गुट आमने-सामने है. आज हुई महापंचायत में आरूट द्वार का विरोध कर रहे प्रदेशभर व हरियाणा से बाहर से आए नेताओं ने राव तुलाराम द्वार बनाने की मांग दोहराई. आरूट द्वार को लेकर बढ़ते विवाद के चलते फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है. अब सभी की निगाहें दोनों पक्षों के बीच संभावित बातचीत और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं.

हांसी में महाराजा आरूट द्वार को लेकर तनातनी (ETV Bharat)

"राव तुलाराम द्वार बने" : महापंचायत में यादव समाज के नरेश यादव ने कहा कि राव तुलाराम चौक के साथ राव तुलाराम द्वार ही बनाया जाना चाहिए. यादव समाज चाहता है कि यहां आरूट द्वार नहीं बल्कि राव तुलाराम द्वार बने. उन्होंने बताया कि पहले चौक के लिए दान की गई भूमि वापस ले ली गई थी, जिसके बाद समाज ने दूसरी जगह की व्यवस्था की. उन्होंने विधायक विनोद भयाना से समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए राव तुलाराम द्वार निर्माण की अनुमति देने की मांग की. महापंचायत में पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद डी.पी. यादव यानी धर्मपाल यादव ने कहा कि समाज के हित और सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसका समर्थन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि समाज के हितों की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो वे यादव समाज के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे.

"महाराजा आरूट द्वार बने": वहीं आरूट द्वार के समर्थन में यादव समाज के दूसरे गुट के प्रतिनिधि राजपाल यादव ने कहा कि यदि राव तुलाराम चौक व महाराजा आरूट द्वार दोनों एक साथ बने तो उनके समाज को कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने दोनों महापुरुषों को समाज के लिए सम्माननीय बताया. सर्व पंजाबी समाज की ओर से अनिल चावला ने स्पष्ट कहा कि महाराजा आरूट के सम्मान में प्रस्तावित स्वागत द्वार के निर्माण को लेकर उनका समाज पीछे नहीं हटेगा और अपने पक्ष पर कायम रहेगा.

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Last Updated : June 14, 2026 at 9:23 PM IST

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