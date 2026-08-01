'क्या बीजेपी की तेजस्वी से डील हुई?' कांग्रेस का RJD पर बड़ा हमला
तेजस्वी यादव पर कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने बड़ा हमला बोला है. जिसपर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है. पढ़ें
Published : August 1, 2026 at 3:01 PM IST
पटना: बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही बिहार महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं. कांग्रेस ने बिहार में इंडिया गठवंधन को लेकर तेजस्वी यादव का रूख निराशाजनक बताया है. साथ ही कहा है कि, आरजेडी में उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
महागठबंधन में बढ़ी तकरार : कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आसितनाथ तिवारी ने आरजेडी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल होने के बावजूद आरजेडी ने बांकीपुर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं किया. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल आरजेडी है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी सबसे अधिक बनती है.
''पूरे चुनाव अभियान के दौरान महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की एकजुटता का प्रभावी प्रदर्शन नहीं किया गया. यह समझ से परे है कि ऐसा क्यों हुआ. संभव है कि इस मामले में तेजस्वी यादव की पर्याप्त रुचि नहीं रही हो.'' - आसितनाथ तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस
'क्या बीजेपी की तेजस्वी से डील हुई?' : कांग्रेस प्रवक्ता ने पिछले विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी थी. उस समय भी राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं हुई थीं. उन्होंने दावा किया कि अब आरजेडी के भीतर भी इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि क्या बीजेपी के साथ किसी तरह की अंदरूनी समझ बनी हुई है. हालांकि, उन्होंने इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया.
'बांकीपुर उपचुनाव, MY वोट बैंक में भी बिखराव' : आसितनाथ तिवारी ने यह भी कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम-यादव (एम-वाई) वोट बैंक में भी बिखराव देखने को मिला. उनके अनुसार, तेजस्वी यादव अपने पारंपरिक सामाजिक समीकरण को भी पूरी तरह संभालने में सफल नहीं दिखे.
'महागठबंधन के भीतर चर्चाएं और अफवाहें' : उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन को मजबूत करने में भी आरजेडी नेतृत्व की अपेक्षित दिलचस्पी नजर नहीं आई. उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में महागठबंधन के भीतर कई तरह की चर्चाएं और अफवाहें चल रही हैं, लेकिन आरजेडी नेतृत्व उन्हें रोकने या स्थिति स्पष्ट करने में सफल नहीं हो रहा है.
RJD की पिछलग्गू है कांग्रेस- बीजेपी : हालांकि इसे पूरे विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि, बांकीपुर चुनाव परिणाम से पहले विपक्षी दलों में घमासान मचा है. कांग्रेस का आरोप कोई नया नहीं है. शुरू से आरजेडी अहंकारी की तरह व्यवहार करती है और कांग्रेस को कभी तवज्जौ नहीं दिया गया.
''जब बांकीपुर में हार दिखाई दे रही है. तब उन्हें समझ आ रहा है कि आरजेडी ने उन्हें चुनाव में नहीं पूछा. आप आरजेडी के पिछलग्गू हैं.'' - नीरज कुमार, बीजेपी प्रवक्ता
आरजेडी के जवाब का इंतजार : बिहार कांग्रेस प्रवक्ता आसितनाथ तिवारी के इस बयान के बाद बिहार की विपक्षी राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, आरजेडी की ओर से इस बयान पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
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