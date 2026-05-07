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प्रतापनगर में युवक की पिटाई के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका, QRT तैनात

​चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर में उपजे विवाद के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को संभाला.

भारी पुलिस बल तैनात
भारी पुलिस बल तैनात (फोटो ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 7, 2026 at 10:47 AM IST

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चित्तौड़गढ़ : शहर के प्रतापनगर इलाके में बुधवार रात उस समय भारी तनाव फैल गया जब उग्र भीड़ ने एक युवक के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उसकी जमकर धुनाई कर दी. विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने युवक के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाले. युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई. वहीं सुरक्षा की दृष्टि से क्यूआरटी के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.

सदर थाने के एएसआई बलवंत सिंह ने बताया कि रात को प्रतापनगर क्षेत्र में विवाद की सूचना मिली थी. यहां एक मकान के बाहर भारी भीड़ होकर विवाद की स्थिति थी. जांच की तो सामने आया कि प्रतापनगर में एक युवक और स्थानीय युवती के बीच संबंधों को लेकर विवाद की बात सामने आई. सूचना पर कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर एकत्रित हो गए और युवक के घर के बाहर हंगामा करने लगे. इस दौरान कुछ लोगों ने युवक के साथ हाथापाई भी कर दी जिसे पुलिस ने बीच-बचाव कर रोका.

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स्थिति बिगड़ती देख चित्तौड़गढ़ पुलिस उप अधीक्षक बृजेश, सदर थानाधिकारी प्रेमसिंह और चंदेरिया सीआई मोतीराम मय जाप्ता मौके पर पहुंचे. कई घंटे की समझाइश के बाद मामला शांत कराया गया. पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित युवक को हिरासत में लेकर सदर थाने पहुंचाया. युवती के परिजन और समाज के लोगों के अलावा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी थाने में देर रात तक जुटे रहे. फिलहाल इस संबंध में पुलिस थाने में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है. पुलिस ने युवती और इसके परिजनों को गुरुवार को थाने में बुला रिपोर्ट देने को कहा है. पुलिस लाइन से क्यूआरटी को तैनात कर इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है. फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है. ​

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