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प्रतापनगर में युवक की पिटाई के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका, QRT तैनात

चित्तौड़गढ़ : शहर के प्रतापनगर इलाके में बुधवार रात उस समय भारी तनाव फैल गया जब उग्र भीड़ ने एक युवक के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उसकी जमकर धुनाई कर दी. विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने युवक के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाले. युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई. वहीं सुरक्षा की दृष्टि से क्यूआरटी के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.

सदर थाने के एएसआई बलवंत सिंह ने बताया कि रात को प्रतापनगर क्षेत्र में विवाद की सूचना मिली थी. यहां एक मकान के बाहर भारी भीड़ होकर विवाद की स्थिति थी. जांच की तो सामने आया कि प्रतापनगर में एक युवक और स्थानीय युवती के बीच संबंधों को लेकर विवाद की बात सामने आई. सूचना पर कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर एकत्रित हो गए और युवक के घर के बाहर हंगामा करने लगे. इस दौरान कुछ लोगों ने युवक के साथ हाथापाई भी कर दी जिसे पुलिस ने बीच-बचाव कर रोका.