बारात से लौट रहे युवक की बेरहमी से हत्या, पत्थर से कुचला सिर और चेहरा, इलाके में तनाव
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 5:34 PM IST
वाराणसी: वाराणसी में एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने पत्थरों से सिर और चेहरा कुचलकर वारदात को अंजाम दिया है. इस घटना के बाद क्षेत्र में हंगामा मच गया. मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया. पीड़ित परिवार मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है. वहीं, सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश करते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. फिलहाल इलाके में तनाव देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.
दरअसल, मामला सिंधोरा थाना क्षेत्र का है. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि युवक बारात से लौट रहा था. उसी समय आरोपियों ने उसे रास्ते में रोक लिया और हमला बोल दिया और पत्थर से युवक का सिर और चेहरा कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. उसे बाद आरोपी शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए. बुधवार सुबह ग्रामीणों ने शव देखा तो तत्काल पुलिस को जानकारी दी. आस-पास के लोगों ने युवक की पहचान रोहित राजभर (25) के रूप में की. वह चंदवक थाना क्षेत्र का रहने वाला था और इस समय अपने ननिहाल कस्तमपुरा, सारनाथ में रह रहा था.
बारात से लौटते समय किया गया हमला
हत्या की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया. सभी रोते-बिलखते मौके पर पहुंचे. गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. इससे यातायात बाधित होने के साथ ही तनाव की स्थिति बन गई. परिजनों का आरोप है कि रोहित 5 मई को एक बारात में गया था, जहां उसका किसी से विवाद हो गया था. जब वहां से रात में वह वापस लौट रहा था, तभी बसंतपुर, चकदुल्ला के पास कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया. उसे लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई और मौके पर ही मौत हो गई. मृतक के भाई किशन राजभर ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. हालांकि इलाके में तनाव की स्थिति देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. जांच टीम गठित कर दी गई है. गोमती जोन के अपर पुलिस उपायुक्त नृपेन्द्र ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम की वीडियो ग्राफी कराई जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है.
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