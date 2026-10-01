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अछोटा गांव में तनाव : ग्राम सभा की बैठक मारपीट का आरोप,दोनों पक्षों ने पुलिस से की शिकायत

धमतरी : धमतरी के अछोटा गांव में स्थानीय मुद्दों को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी.जिसमें ग्राम विकास समिति पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए थे.वहीं दूसरी ओर ग्राम विकास समिति से जुड़े लोगों ने झूठे मामलों में फंसाने की बात सामने रखी थी.इन घटनाओं को लेकर शांति स्थापित करने के लिए गांव में बैठक बुलाई गई थी.जिसमें मामला शांत होने के बजाय और भी भड़क गया. दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई.जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है.

ग्राम विकास समिति से जुड़े पदाधिकारियों का आरोप है कि पूर्व सरपंच और उपसरपंच के कार्यकाल में गांव की जमीन को बेचे जाने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर न्यायालय में मामला गया और वहां से फैसला भी उनके पक्ष में आया. इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष का आरोप है कि समिति के पदाधिकारियों पर लगातार बैठक करने का दबाव बनाया जाता है. उनका कहना है कि पहले भी गांव में विवाद की स्थिति बनी थी.

ग्राम विकास समिति का आरोप ग्राम विकास समिति से जुड़े लोगों का आरोप है कि गांव में बैठक चल रही थी और इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और विवाद शुरू किया. आरोप है कि देखते ही देखते हाथापाई होने लगी. समिति के पदाधिकारियों ने दावा किया कि महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई और उनकी साड़ियां खींची गईं. बैठक में गांव से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन जवाब मांगने के दौरान विवाद बढ़ गया. समिति के लोगों ने गांव की जमीन से जुड़े पुराने विवाद का भी जिक्र किया.

धमतरी जिले के अछोटा गांव में ग्राम सभा की बैठक के दौरान कथित मारपीट का मामला सामने आया था. इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. इस घटना के विरोध में ग्राम विकास समिति के पदाधिकारी ग्रामीणों के साथ शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे थे, तो दूसरी ओर ग्रामीणों के दूसरे समूह ने नगरी-सिहावा मार्ग पर बुधवार को चक्काजाम किया था. करीब दो घंटे तक मार्ग बाधित रहा.

दोनों पक्षों ने पुलिस से की शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मितानिन से मारपीट का मामला भी गर्म

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मारपीट के एक मामले में पुलिस कार्रवाई होने के बाद भी ग्रामीण आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे.इसके लिए विवाद गांव में ही सुलझाने के नाम पर लगातार बैठक के लिए दबाव बनाया गया. अध्यक्ष के मुताबिक इससे पहले जिला पंचायत सदस्य की मौजूदगी में रजिस्टर में गांव में अशांति की स्थिति का उल्लेख किया गया था. शांति व्यवस्था के लिए बैठक कराने की बात कही गई थी. बारिश के कारण गांव के एक समाज भवन में 17 समाज के लोगों की मौजूदगी में बैठक हुई थी.

बैठक के दौरान भी धक्का-मुक्की और मारपीट की स्थिति बनी और भवन का गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद लोग वहां से बाहर निकले. पदाधिकारियों के खिलाफ बार-बार एससी-एसटी एक्ट के तहत शिकायतें की जा रही हैं. इस संबंध में करीब 20 दिन पहले आजाक थाने में शिकायत की गई थी- खिलेश राम सेन, अध्यक्ष ग्राम विकास समिति



वहीं इस पूरे विवाद में जिला पंचायत सदस्य मोनिका देवांगन पर भी ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्य मौके पर मौजूद थीं और उनके सामने विवाद हुआ. बैठक के दौरान कुछ लोग पहुंचे और उनके साथ मारपीट की गई- मीना देवी सेन, ग्रामीण





जिला पंचायत सदस्य ने आरोपों को बताया गलत



इधर जिला पंचायत सदस्य मोनिका देवांगन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से अलग पक्ष रखा है. उनका कहना है कि गांव की व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से बैठक बुलाई गई थी. बैठक में कुछ आवेदन और मुद्दे रखे गए थे, जिन पर चर्चा हो रही थी.

कुछ विषयों को लेकर गांव में सहमति और असहमति की स्थिति बनी और ग्राम विकास समिति के कुछ पदाधिकारी बैठक से उठकर चले गए. गांव में लंबे समय से कुछ मुद्दों को लेकर अशांति की स्थिति बनी हुई है और ग्रामीण ग्राम विकास समिति के कामकाज से असंतुष्ट हैं- मोनिका देवांगन, जिला पंचायत सभापति

मोनिका देवांगन ने समिति के पदाधिकारियों से गांव की व्यवस्था नहीं संभल पाने की स्थिति में इस्तीफा देने की बात कही. मारपीट के आरोपों पर उन्होंने कहा कि मौके पर काफी भीड़ थी, लेकिन उनके सामने किसी तरह की मारपीट नहीं हुई. उनका आरोप है कि ग्राम विकास समिति के लोगों ने ही माहौल को उकसाने का काम किया. उन्होंने कहा कि बैठक में उनके रहते मारपीट की स्थिति नहीं बनी और समिति की ओर से व्यवस्था किस तरह संभाली गई, इसकी जिम्मेदारी भी समिति की है.



गांव के मौजूदा सरपंच और ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष का आरोप है कि गांव की जमीन को पैसा लेकर बाहरी लोगों को बेचा गया है.इसके लिए कलेक्टोरेट में जांच के लिए आवेदन दिया था.इसके लिए दो पक्षों में विवाद हुआ.विवाद को सुलझाने के लिए तहसीलदार को अछोटा में भेजा गया है.दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी- शैलेन्द्र पांडेय, एएसपी धमतरी

पुलिस कर रही मामले की जांच

फिलहाल ग्राम सभा की बैठक से शुरू हुआ विवाद चक्काजाम और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचा. पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले का समाधान निकालने और शिकायतों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है. अब पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बैठक के दौरान वास्तव में क्या हुआ और मारपीट के आरोपों में कितनी सच्चाई है.



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