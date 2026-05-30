बिलासपुर में युवक की मौत पर भड़का गुस्सा, लोगों ने बिलासपुर-सीपत रोड किया जाम
आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. आरोपी जबरन परिवार की जमीन पर दखल करना चाहता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 30, 2026 at 10:19 PM IST
बिलासपुर: जमीन विवाद के मामले में अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया. शनिवार को नाराज लोगों ने युवक का शव सड़क पर रखकर सीपत-बिलासपुर मार्ग को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारी काफी देर तक सड़क पर प्रदर्शन करते रहे. प्रदर्शनकारी लगातार ये मांग कर रहे थे कि युवक की मौत के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए. फरहदा चौक पर युवक के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि पुलिस बना देर किए दोषियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाए.
युवक की मौत के बाद फूटा गुस्सा
दरअसल, फरहदा की रहने वाले परमेश्वरी पटेल ने सीपत थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया है कि वह अपने परिवार के साथ कई वर्षों से बजरंग चौक स्थित शासकीय भूमि पर बने मकान में निवास कर रही हैं. आरोप है कि पड़ोसी बलराम यादव 23 और 24 मई को एक बुजुर्ग महिला को साथ लेकर उनके घर पहुंचा और जमीन को उक्त महिला की बताते हुए मकान खाली करने का दबाव बनाने लगा. विरोध करने पर आरोपी ने कथित रूप से गाली-गलौज की और हाथ में डंडा लेकर घर के भीतर घुसकर मारपीट की. उस समय परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे जिन्होंने बीच-बचाव कर मामले को उस वक्त शांत कराया.
आरोपी जबरन कर रहा था परेशान
पुलिस की शिकायत में यह भी कहा गया है कि 25 मई की सुबह बलराम यादव फिर पीडि़ता के घर पहुंचा और एक घंटे के भीतर मकान खाली करने की धमकी देते हुए कनक पटेल के साथ अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज किया. परिजनों का आरोप है कि लगातार हो रहे विवाद धमकी और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर कनक पटेल ने जान देने की कोशिश की. तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल सिम्स बिलासपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा था. शनिवार को उपचार के दौरान कनक पटेल की मौत हो गई।
परिजनों ने किया न्याय की मांग को लेकर जाम
कनक पटेल की मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे. उन्होंने फरहदा चौक पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी तथा सख्त कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा लोगों को समझाइश देने में जुट गए. करीब 2 घंटे तक प्रशासन के लोग भीड़ को समझाने की कोशिश करते रहे, इसके बाद लोग वहां से हटे. पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा.