पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान तनाव, छात्रों पर लाठीचार्ज का आरोप
चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा है.
Published : March 9, 2026 at 7:10 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 7:21 PM IST
चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी में 9 मार्च 2026 को एक सेमिनार को लेकर विवाद और बढ़ गया. सेमिनार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किए जाने का आरोप लगा है. छात्रों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे विद्यार्थियों पर कार्रवाई की गई, जिसमें कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया.
छात्र संगठनों का आरोप : प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान अमृतधारी सिख छात्रों के कृपाणें भी छीनी गईं और कुछ छात्रों के केशों की बेअदबी हुई. उनका कहना है कि इस घटना से सिख छात्रों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है.
‘पंज प्यारे’ विषय पर सेमिनार : पंजाब यूनिवर्सिटी में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत और ‘पंज प्यारे’ विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा था. इस कार्यक्रम में भाजपा नेता इकबाल सिंह लालपुरा को मुख्य वक्ता और आरएसएस से जुड़े बनवीर सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था. इसी को लेकर कई छात्र संगठनों ने विरोध जताया था.
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम : प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि इन वक्ताओं को बुलाने से सिख इतिहास और विचारधारा को लेकर विवाद पैदा हो सकता है. उनका आरोप है कि कुछ संगठन सिख इतिहास को अपने तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका वे विरोध कर रहे हैं. वे इस मुद्दे को लेकर अपना विरोध जारी रखेंगे और कैंपस में ऐसे कार्यक्रमों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे. दूसरी ओर, यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस का कहना है कि कैंपस में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए. फिलहाल पूरे मामले को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है और जांच जारी है.
