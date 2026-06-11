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यूपी के ऊर्जा मंत्री और UPPCL चेयरमैन के बीच तनातनी, एके शर्मा ने पत्र लिख पूछा- बिना पूछे बिजली महंगी क्यों की?

ऊर्जा मंत्री ने UPPCL चेयरमैन को कड़ा पत्र लिखकर सवाल किया है कि जून 2026 के बिजली बिलों में 10% Fuel & Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS) लगाने का फैसला बिना उन्हें बताए और बिना उनकी अनुमति के कैसे लिया गया? ऊर्जा मंत्री ने लिखै है इस फैसले से सरकार की छवि खराब हुई है और विभाग की बदनामी हुई है. उन्होंने पूछा है कि इतने महत्वपूर्ण फैसले पर मंत्री को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया?

लखनऊ: यूपी के ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के बीच तल्खियां देखने को मिल रही हैं. ऊर्जा मंत्री के एक पत्र ने इसे उजागर कर दिया है. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने UPPCL के चेयरमैन आशीष गोयल पर बड़ा हमला करते हुए पत्र में लिखा है कि मेरे विभाग के फैसले मुझे न्यूज चैनल से पता चलते हैं. बिना बताए मुख्यालय से कहां गायब रहते हैं? इसके साथ ही विभाग से जुड़े कई अन्य विषयों का भी जिक्र किया है.

यही नहीं, उर्जा मंत्री ने चेयरमैन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि संकट के समय चेयरमैन मुख्यालय से बाहर रहते हैं और विभागीय मामलों में लगातार लापरवाही बरती जा रही है. मंत्री ने इसे जनहित के खिलाफ और गैर-जिम्मेदाराना रवैया बताया. कहा कि मुझे मेरे ही विभाग के फैसले मीडिया से पता चलते हैं, ये रवैया ठीक नहीं है. पत्र में बिजली विभाग में अनुभवी कर्मचारियों को हटाने, नए और कम अनुभवी लोगों को तैनात करने के साथ ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था में खामियों पर भी नाराजगी जताई गई है.



ऊर्जा मंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि कुशल कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई, जबकि अकुशल कर्मचारियों को भर्ती कर लिया गया, जिसके परिणाम आज भुगतने पड़ रहे हैं. इस संबंध में हाल ही में सहारनपुर के मंडल उपाध्यक्ष अंकुर सैनी के पत्र से भी संज्ञान में लाया गया है कि सहारनपुर के बेहट डिवीजन में 15 वर्ष से कार्य कर रहे लाइनमैन सुंदर सैनी को हटाकर नए लाइनमैन को रख लिया गया, इसकी जांच कर कार्रवाई की जाए. मंत्री ने लिखा कि पूर्व के पत्रों सहित इस पत्र की मूल भावना यह है कि अनावश्यक और एक अभियान के तहत हजारों कुशल कर्मियों को निकाल देना किसी व्यवस्था के लिए तकनीकी, प्रशासनिक या राजनीतिक रूप से समस्या का कारण बनेगा और शायद बन चुका है. उन्होंने लिखा कि गर्मी के चुनौतीपूर्ण समय में बिजली कर्मियों ने निष्ठापूर्वक कार्य किया है, लेकिन कुछ कर्मियों ने जानबूझकर या लापरवाह होकर कार्य करते हुए सरकार को बदनाम किया है. ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और इनका ट्रांसफर किया जाए और इसकी जानकारी मुझे भी दी जाए.

ऊर्जा मंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि मई माह में आंधी तूफान के कारण बिजली व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई. खासकर 26 और 29 मई को विशेष नुकसान हुआ था. उपभोक्ताओं को दिक्कत न हो रिपेयरिंग और रेस्टोरेशन के कार्य युद्ध स्तर पर हो, इसके लिए 30 मई को समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए आपसे संपर्क करने पर पता चला कि ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी आप हेड क्वार्टर से बाहर हैं. संभवत: 29 से 30 और 31 तक बाहर ही रहेंगे, इसलिए बैठक हमारे आग्रह पर 30 मई को ऑनलाइन आयोजित हुई. किसी भी उच्चाधिकारी का यह व्यवहार जनहित के लिए विपरीत और गैर जिम्मेदाराना है. भविष्य में हेड क्वार्टर छोड़ने से पूर्व मुझे जानकारी दी जाए.

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