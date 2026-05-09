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मेरठ में महाराणा प्रताप जयंती पर निकली शौर्य पद यात्रा, बरेली में शोभायात्रा के दौरान दो पक्षों में तनाव

मेरठ में महाराणा प्रताप जयंती पर शौर्य पद यात्रा का भव्य आयोजन, बरेली में शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में तनाव ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली/मेरठ : बरेली में सुभाषनगर थाना क्षेत्र के महेशपुरा ठाकुरान में वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर शोभायात्रा निकाली जा रही थी. इस दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश नैन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया. बाद में दोनों पक्षों को थाना बुलाकर समझाने का प्रयास किया गया. इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ द्वितीय और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत कर विवाद को शांत कराया. बताया जा रहा है कि इससे पहले 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शोभायात्रा निकाली गई थी, उस दौरान भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. उसी पुराने विवाद को लेकर शनिवार को महाराणा प्रताप शोभायात्रा के दौरान दूसरे पक्ष की तरफ से विरोध जताने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस दौरान दोनों पक्ष की ओर से कहासुनी भी हुई. हालांकि, समय रहते पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया. बरेली में शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में तनाव (Photo Credit; ETV Bharat)