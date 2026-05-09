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मेरठ में महाराणा प्रताप जयंती पर निकली शौर्य पद यात्रा, बरेली में शोभायात्रा के दौरान दो पक्षों में तनाव

बरेली में दो पक्षों में तनाव को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने कराया समझौता.

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मेरठ में महाराणा प्रताप जयंती पर शौर्य पद यात्रा का भव्य आयोजन, बरेली में शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में तनाव (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 5:03 PM IST

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बरेली/मेरठ : बरेली में सुभाषनगर थाना क्षेत्र के महेशपुरा ठाकुरान में वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर शोभायात्रा निकाली जा रही थी. इस दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश नैन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया. बाद में दोनों पक्षों को थाना बुलाकर समझाने का प्रयास किया गया.

इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ द्वितीय और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत कर विवाद को शांत कराया. बताया जा रहा है कि इससे पहले 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शोभायात्रा निकाली गई थी, उस दौरान भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. उसी पुराने विवाद को लेकर शनिवार को महाराणा प्रताप शोभायात्रा के दौरान दूसरे पक्ष की तरफ से विरोध जताने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस दौरान दोनों पक्ष की ओर से कहासुनी भी हुई. हालांकि, समय रहते पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया.

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बरेली में शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में तनाव (Photo Credit; ETV Bharat)

एहतियात के तौर पर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. इंस्पेक्टर सुभाषनगर सतीश नैन ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों में समझौता हो गया है. किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है.

मेरठ में निकाली गई शौर्य पैदल यात्रा

इधर, मेरठ शहर में भी महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर शौर्य पद यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे. वहीं, कई युवा हाथ में तलवार लहराते भी नजर आए. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शिवकुमार राणा के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई, जिसमें शहर के प्रमुख मार्गों से पैदल मार्च निकाला गया. इस दौरान कई युवा हाथों में तलवार लेकर रैली में शामिल हुए. कुछ लोग म्यान में लिए थे तो कुछ युवा तलवार लहराते नजर आए.

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