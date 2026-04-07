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बीकानेर में देर रात दो पक्षों में विवाद, मौके पर पुलिस जाप्ता तैनात

घटना को लेकर अभी तक कोई किसी पक्ष ने कोई मामला दर्ज नहीं कराया है. पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है.

tension between two parties
विवाद के बाद मौके पर जमा भीड़ (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 11:39 AM IST

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बीकानेर: नयाशहर थाना क्षेत्र के चौखूंटी इलाके में देर रात पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव पैदा हो गया. मामले ने पहले बोलचाल, फिर मारपीट और अंततः पत्थरबाजी का रूप ले लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

घटना की जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारियों से बहस हुई. उधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद सीओ सिटी अनुज डाल, आरपीएस रोहित चौधरी, कोटगेट कोतवाली और नयाशहर थानाधिकारी भी रात तक मौके पर पुलिस जाप्ते के साथ मौजूद रहे.

पढ़ें: दो समुदायों के बीच पुराने विवाद को लेकर झड़प के बाद पत्थरबाजी, पुलिस तैनात

पुलिस कर रही जांच: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ का कहना था कि दोनों पक्षों में बोलचाल हुई. मारपीट हुई और पत्थरबाजी जैसी घटना हुई. इसके बाद विवाद बढ़ गया और इस दौरान मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई. राठौड़ ने कहा कि दो-तीन दिन पहले दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. रात को फिर से किसी बात को लेकर विवाद हुआ. हालाकि, अभी तक पुलिस को कोई लिखित शिकायत या परिवाद नहीं मिला है, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है और दोषियों को चिह्नित करके कार्रवाई की जाएगी.

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DISPUTE IN TWO PARTIES
VISHWA HINDU PARISHAD
POLICE INVESTIGATING THE MATTER
TENSION BETWEEN TWO PARTIES

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