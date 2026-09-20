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गिरिडीह में छात्रों की पिटाई के बाद दो पक्षों में तनाव, भारी पुलिस बल की तैनाती

गिरिडीह: जिले के देवरी थाना क्षेत्र के जमडीहा गांव में शनिवार को दो पक्षों के बीच विवाद के बाद हुई मारपीट में दो छात्र घायल हो गए. घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. सूचना मिलते ही देवरी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ी अप्रिय घटना होते-होते टल गई. एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.

जानकारी के अनुसार, शनिवार को जमडीहा गांव निवासी चंदन कुमार साव (18 वर्ष) और चंदन कुमार वर्मा (17 वर्ष) कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान दोनों छात्रों के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसमें दोनों घायल हो गए. घटना की जानकारी गांव में फैलते ही दोनों पक्षों के लोगों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटने लगे.

छात्रों की पिटाई के बाद दो पक्षों में तनाव (Etv Bharat)

घायल छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

घटना की सूचना मिलते ही देवरी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों घायल छात्रों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, देवरी ले गई, जहां दोनों का इलाज किया गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और स्थिति को नियंत्रित किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी सूचना दी गई.

घटना की सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) अमरेंद्र कुमार, पुलिस निरीक्षक रोहित महतो, देवरी थाना प्रभारी श्वेता कुमारी, राजधनवार थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार, हीरोडीह थाना प्रभारी महेश चंद्र, गावां थाना प्रभारी जय प्रकाश कुमार, जमुआ थाना प्रभारी विभूति देव, घोड़थंभा ओपी प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल सहित देवरी थाना के एसआई रिशु सिन्हा, उपेंद्र यादव और एएसआई राधेश्याम चौधरी मौके पर पहुंचे. इसके बाद जिला से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. देखते ही देखते गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई.

एसडीपीओ ने दी जानकारी