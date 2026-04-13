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बिहार में बस स्टैंड के 'नामकरण' को लेकर विवाद, दो गांवों की लड़ाई में करोड़ों की बर्बादी

"हम लोगों को बाजपेयी जी के नाम पर कोई आपति नहीं है. स्टैंड का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रहे, लेकिन गांव का नाम लखनपुर हो. क्योंकि यह बस स्टैंड लखनपुर मौजा में पड़ता है और हमारे गांव का नाम रहना चाहिए." - गया प्रसाद, पंचायत समिति सदस्य, लखनपुर

हाईकोर्ट से जीतेंगे यह मामला: वहीं, इस संबंध में लखनपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य गया प्रसाद बताते हैं, कि यह मामला कोर्ट में है. हमारे गांव के मान्य नेता उमेश वर्मा के द्वारा इस मामले को पटना हाई कोर्ट में ले जाया गया है. हम लोगों ने जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं. पहले पंचायत सरकार भवन बनने में भी इसी तरह का विवाद सामने आया था. हाईकोर्ट से हम लोगों ने जीत दर्ज की थी. इस मामले को भी हमारे नेता उमेश वर्मा हाईकोर्ट ले गए हैं और इस केस में भी डिग्री लेंगे.

"पहले नामकरण को लेकर विवाद हुआ था, तो लखनपुर के लोगों ने बस स्टैंड में रहे पंखा आदि को तोड़फोड़ कर फेंक दिया था. अभी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सहमत है, लेकिन मानपुर के स्थान पर रसलपुर गांव का नाम चाहते हैं. हम लोग चाहते हैं, कि आधिकारिक प्रक्रिया के तहत इस बस स्टैंड का नाम रखा जाए."- श्याम सिंह, ग्रामीण, रसलपुर गांव

उखाड़ दिया था अटल बिहारी वाजपेयी का बोर्ड: इस संबंध में रसलपुर गांव के श्याम सिंह बताते हैं, कि नामकरण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था. इस स्टैंड का नाम अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड मानपुर रखा गया था. किंतु लखनपुर के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया. अटल बिहारी वाजपेयी का पोस्टर हटा दिया गया था. वहीं, शहीद जगदेव के नाम पर और लखनपुर गांव के नाम से इस बस स्टैंड का नामकरण चाहते थे.

आमने-सामने ग्रामीण: लखनपुर के लोगों का कहना था, कि इस बस स्टैंड का नाम बिहार लेनिन शहीद जगदेव के नाम पर हो, जबकि रसलपुर गांव के लोग अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही नामकरण चाहते हैं. वहीं, इस बीच बस स्टैंड का नाम सिर्फ लखनपुर गांव से जोड़े जाने को लेकर भी विवाद है.

नामकरण को लेकर विवाद: इस बस स्टैंड का निर्माण बिहार नगर विकास विभाग के द्वारा कराया गया है. गया नगर निगम के उद्घाटन की सूची में मानपुर स्थित यह निर्मित बस स्टैंड का नाम अटल बिहारी बस स्टैंड मानपुर अंकित है. इसका विरोध लखनपुर गांव के लोगों ने किया, जबकि रसलपुर गांव के लोग इसके समर्थन में थे. इसके बाद उद्घाटन का बोर्ड हटा दिया गया.

रसलपुर Vs लखनपुर: उस समय बिहार के डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर प्रसाद गया में उद्घाटन करने को भी पहुंचे थे, लेकिन नामकरण को लेकर रसलपुर और लखनपुर गांव के बीच ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ. इसके बाद तारकिशोर प्रसाद उद्घाटन करने नहीं पहुंचे और वापस पटना लौट गए. तब से मानपुर बस स्टैंड का उद्घाटन नहीं हो सका है.

2022 में होना था उद्घाटन: नवादा मार्ग पर यह बस स्टैंड बना है. मानपुर में बने इस बस स्टैंड को तैयार हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी यह उद्घाटन की बाट जोह रहा है. वर्ष 2022 में ही इसके उद्घाटन की तिथि तय हो गई थी.

गया: बिहार के गया में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित आधुनिक बस स्टैंड में बेहतरीन सुख-सुविधाओं से लेकर रेस्टोरेंट तक है. इसे बनाने में ₹10.48 करोड़ की भारी-भरकम रकम खर्च की गई, लेकिन इसके बावजूद दो गांवों के बीच के विवाद के कारण आजतक इस बस स्टैंड का उद्घाटन नहीं हो सका है. अब बस स्टैंड परिसर में झाड़ियां उगने लगी हैं. कमरों में धूल की परत जम गई है. देखरेख के अभाव में इसकी दशा खराब होने लगी है.

गांव का नाम जोड़ने की मांग: उन्होंने आगे कहा, "रसलपुर के लोग कहते हैं, कि लखनपुर में बस स्टैंड के चारों ओर हमारे खेत हैं, जो रसलपुर के नाम से है, जिसके आधार पर इसका बस स्टैंड का नाम रसलपुर गांव के नाम से होना चाहिए. वहीं अटल बिहारी वाजपेयी और शहीद जगदेव के नाम से नामकरण को लेकर जो विवाद दिखाया जा रहा है. वह भी रसलपुर के लोगों की उपज है. हम लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कोई आपति नहीं है. सिर्फ हमारे लखनपुर का नाम इसमें जोड़ा जाए."

मारपीट की आ चुकी है नौबत: पिछले 4 सालों से यह बड़ा विवाद आज भी थमा नहीं है. हालांकि दोनों ही गांव के लोग अब इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं. लेकिन अंदरुनी रूप से इस स्टैंड को लेकर दोनों गांव के लोग अपने-अपने मांगों पर कायम हैं. मारपीट की कई दफा नौबत आ चुकी है.

बस स्टैंड की खासियत: एनएच 82 पर रसलपुर -लखनपुर के बीचों बीच यह बस स्टैंड बना है, जो कि उद्घाटन के लिए बहु प्रतीक्षित है. बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है. इस बस स्टैंड में कई खासियत है. यह दो मंजिली इमारत वाला बस स्टैंड है. नीचे में टिकट काउंटर है, तो उसके उपर रेस्टोरेंट है. अन्य कई तरह की सुविधाएं हैं. विभिन्न तरह की सुविधाओं से लैस यह बिहार का बेहतरीन बस स्टैंड बताया जाती है.

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धूल फांक रहा स्टैंड: इस संबंध में मानपुर के निवासी सह कांग्रेस नेता विजय कुमार मिठ्ठू बताते हैं, गया जिले का पहला आधुनिक तौर पर बना यह बस स्टैंड है, जो कि गया- नवादा मार्ग पर बना है. रसलपुर -लखनपुर गांव के बीचों-बीच यह बस स्टैंड का निर्माण किया गया. किंतु चार सालों के बाद भी अब तक उद्घाटन नहीं हो सका, जिसके कारण इसके अंदर गंदगी जमा हो गई. झाड़ियां होने लगी है. सामान खराब हो रहे हैं.

"लखनपुर के लोगों का कहना है, कि यह लखनपुर मौजा में है. इसका नाम बिहार लेनिन शहीद जगदेव के नाम पर हो. यह स्टैंड रसलपुर गांव के नाम पर ही हो. वहीं, रसलपुर के लोगों का कहना है, कि इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से हो. रसलपुर और लखनपुर गांव के विवाद में यानी दो गांव की लड़ाई में इसका उद्घाटन नहीं हो सका है."- विजय कुमार मिटठू, मानपुर के निवासी सह कांग्रेस नेता

हो सकता है ये समाधान: विजय कुमार मिठू बताते हैं, कि दो गांव के बीच नामकरण को लेकर विवाद का निष्पादन हो सकता है. इसका रास्ता भी है. हम लोगों का कहना है, कि इस बस स्टैंड का नाम अटल -जगदेव बस स्टैंड हो और स्थान का नाम लखनपुर- रसलपुर मानपुर हो. यदि ऐसा होता है, तो संभवत दोनों गांव के लोग मानेंगे और फिर इस बस स्टैंड का उद्घाटन हो सकेगा.

नामकरण को लेकर विवाद (ETV Bharat)

बीजेपी विधायक का बयान: वही, इस संबंध में वजीरगंज के भाजपा विधायक से संपर्क साधा गया तो उनका अजीब बयान था. वजीरगंज के भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि "सरकार बनने दे, स्टैंड भी शुरू हो जाएगा. विवाद नामकरण का है , जो कि विवाद से कहीं ज्यादा मन का मुटाव है. जल्द ही यह बस स्टैंड चालू हो जाएगा."

BDO से नहीं हो सका संपर्क: वही, इस संबंध में मानपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी वेद प्रकाश से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया. किंतु संपर्क नहीं हो सका. फिलहाल दो गांवों के विवाद के बीच बस स्टैंड के उद्घाटन का पेंच फंसा है, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है.

विकास के लिए स्टैंड जरूरी: अगर इस बस स्टैंड का उद्घाटन हो जाता है, तो विकास की गति भी इस इलाके में तेज होगी. क्योंकि, सैंकड़ों बसें बिहार के विभिन्न हिस्सों से यहां पहुंचेगी. यह बौद्ध सर्किट से जोड़ने वाला सड़क मार्ग भी है. ऐसे में यहां कई तरह की संभावनाएं हैं.

नवादा मार्ग पर बस स्टैंड (ETV Bharat)

कई जिलों से स्थापित होगा संपर्क: मानपुर बस स्टैंड चालू होता है, तो यहां से यात्री बसें जमुई, नवादा, खिजरसराय, राजगीर समेत विभिन्न स्थानों के लिए प्रस्थान करेगी. स्टैंड चालू होने से यहां पर पब्लिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी. उनका आना-जाना होगा. इस क्षेत्र का भी विकास हो जाएगा. वहीं, पर्यटन स्थल से जुड़ाव के कारण इसकी महता है.

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