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चित्तौड़गढ़ में जुलूस के दौरान हुआ विवाद, दो पक्षों में तनाव, समझाइश के बाद शांति

चित्तौड़गढ़ के बस्सी में धार्मिक जुलूस के दौरान दो पक्षों में तनाव हो गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए बाजार बंद रहे.

बस्सी में जुलूस के दौरान दो पक्षों में तनाव
बस्सी में जुलूस के दौरान दो पक्षों में तनाव (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: जिला मुख्यालय और बस्सी कस्बे में बुधवार को निकाले जा रहे जश्न-ए-ईदमिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान धार्मिक चित्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया. इस पर लोगों ने बाजार बंद कर दिए और विरोध जताया. इसके बाद दो पक्ष आमने-सामने हो गए और क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बन गई. घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारी लोगों से समझाइश की. एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है. फिलहाल समझाइश के बाद मामला शांत हो गया है. मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है. एक पक्ष ने शिकायत बस्सी थाने पर दी थी. इस शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

बातचीत के बाद शांत हुआ मामला: चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्रसिंह जोधा ने बताया कि बस्सी कस्बे में बुधवार को निकाले जा रहे जुलूस के दौरान विवाद हो गया था. विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन हरकत में आया. पुलिस उप अधीक्षक चित्तौड़गढ़ ग्रामीण दिनेश सुखवाल, बस्सी थानाधिकारी प्रेमसिंह मय जाप्ता पहुंचे. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से समझाइश की. साथ ही दोनों पक्षों से बातचीत करते हुए स्थिति को शांत कराया गया.

पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया
पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया (ETV Bharat Chittorgarh)

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निष्पक्ष जांच की मांग: ASP ने बताया कि विवाद की जानकारी मिलते ही दोनों पक्षों के लोग एकत्रित हो गए. स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस जुलूस से जुड़े वीडियो-फुटेज व अन्य तथ्यों की जांच कर रही है. ASP गजेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि फर्रियां उड़ाने को लेकर माहौल गरमाया था, दोनों पक्षों से बातचीत की गई है. रिपोर्ट और सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है.

धार्मिक जुलूस के दौरान दो पक्षों में तनाव
धार्मिक जुलूस के दौरान दो पक्षों में तनाव (ETV Bharat Chittorgarh)

वहीं, चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भी दो पक्षों में जुलूस के दौरान विवाद की स्थिति सामने आई थी. तत्काल पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. मौके पर दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी शुरू कर दी. पुलिस ने विवाद पर काबू पाया और दोनों ही पक्षों को अलग किया गया. इस संबंध में चित्तौड़गढ़ एसडीएम दिलीप सिंह ने बताया कि जुलूस अंतिम पड़ाव था पर था तभी यह विवाद हो गया. पुलिस ने दोनों ही पक्षों को शांत करवा दिया है.

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