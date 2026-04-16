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हांसी के ढाणी कलां में पैमाइश पर जोरदार बवाल, महिलाओं ने डंडे उठाए, गोबर के उपलें फेंकी, बैरंग लौटी प्रशासन की टीम

हरियाणा के हांसी के ढाणा कलां गांव में उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब प्रशासन की टीम पैमाइश करने पहुंची.

Tense situation prevailed in Dhana Kalan village of Hansi district
हांसी के ढाणी कलां में पैमाइश पर जोरदार बवाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 16, 2026 at 8:04 PM IST

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Updated : April 16, 2026 at 8:23 PM IST

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हांसी : हरियाणा के हांसी जिले के ढाणा कलां गांव में गुरुवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब प्रशासन की टीम कोर्ट के आदेश पर जमीन की पैमाइश करने पहुंची. करीब 40 साल से कब्जा जमाए बैठे लोगों ने प्रशासन को बैरंग लौटा दिया. ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पैमाइश की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन गांव के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया. देखते ही देखते हालात बिगड़ गए और पुलिस के साथ ग्रामीण आमने-सामने आ गए. गांव में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है.

महिलाओं ने डंडे उठाए : आपको बता दे कि गांव के लोगों ने पुलिस का रास्ता रोक दिया और जोरदार हंगामा किया. स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब महिलाओं ने भी लाठी-डंडे लेकर मोर्चा संभाल लिया. ग्रामीणों के विरोध के दौरान पुलिस और प्रशासन पर गोबर के उपले तक फेंके गए. हालांकि प्रशासन की अपील का ग्रामीणों पर कोई असर नहीं पड़ा और विरोध जारी रहा, जिसके चलते टीम को बिना पैमाइश किए ही वापस लौटना पड़ा. गांव के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि भी खुलकर पूरे मामले पर सामने आ गए हैं.

हांसी के ढाणी कलां में पैमाइश पर जोरदार बवाल (Etv Bharat)

40 सालों से ज़मीन पर काबिज : गांव की महिला कमला का कहना है कि वे पिछले 40 सालों से इस जमीन पर काबिज हैं और किसी भी हालत में पैमाइश नहीं होने देंगी. वहीं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि पैमाइश केवल रिकॉर्ड के लिए की जा रही है, किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा. ग्रामीणों ने कहा कि विरोध के चलते पुलिस-प्रशासन को बैरंग लौटना पड़ा. वहीं ग्रामीण मुकेश का आरोप है कि राजा हरेंद्र सिंह ने हमें 45 साल पहले जमीन रहने के लिए दे दी थीं. शिव नामक व्यक्ति कह रहा है कि ये जमीन मेरी है. हम ये जमीन नहीं देंगे. हम अब कहां जाएंगे.

पैमाइश का विरोध जारी रहेगा : वहीं पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सचिन यादव ने कहा कि गांव के सभी लोग एकजुट हैं. किसी भी तरह की पैमाइश या कार्रवाई का विरोध जारी रहेगा. गांव के लोगों का किसी भी हालत में यह कब्जा हटने नहीं देंगे. उन्होंने बताया कि यहां रहने वाले लोग पिछले करीब 40 सालों से इस जमीन पर बसे हुए हैं और ये उनका आशियाना बन चुका है. वहीं परमानंद चौकीदार ने बताया कि यहां चौकीदारी का काम करता हूं. ये जमीन अब हमारी है.

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Last Updated : April 16, 2026 at 8:23 PM IST

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